Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало характеристики нового российского реактивного ударного беспилотника Герань-4, который оккупанты начали применять для атак на территории Украины в мае 2026 года.

Дрон Герань-4: характеристики

По данным ГУР МО Украины, новый реактивный БпЛА Герань-4 получил полностью новый планер с улучшенной аэродинамикой и усиленной конструкцией.

В разведке отмечают, что предыдущие реактивные модификации создавались на базе планера бензиновой Герань-2, однако такая конструкция не выдерживала высоких скоростей и маневрирования с большой перегрузкой.

У дрона Герань-4 характеристики следующие:

длина — 3,5 м;

размах крыльев — 3 м;

максимальная скорость — до 500 км/ч;

высота полета — до 5 000 м;

дальность поражения — до 450 км;

боевая часть — 50 или 90 кг.

В ГУР отмечают, что дрон может нести осколочно-фугасную, термобарическую боевую часть ОФЗБЧ-50/ТББЧ-50М весом 50 кг или увеличенную термобарическую ТББЧ-90 весом 90 кг.

Также сообщается, что новый планер позволяет дрону совершать активные маневры на скоростях от 300 до 400 км/ч.

По информации разведки, в составе нового БпЛА зафиксировали использование двух типов китайских турбореактивных двигателей:

Telefly LX-WP-160 (с тягой 160 кг/1600 Н);

Telefly TF-TJ2000A.

Первый двигатель уже снят с производства, однако его тяга составляет 160 кг/1600Н. Второй двигатель ранее использовался на Герань-5 и имеет тягу 200 кгс/1960 Н.

В ГУР отметили, что система управления и электроника Герань-4 практически не отличаются от предыдущих версий этих дронов.

Что известно о применении Герань-4

По данным украинской разведки, первые испытательные запуски нового дрона осуществлялись с дронопорта Приморск в Орловской области РФ и с территории бывшего Донецкого аэропорта.

В мае 2026 года российские войска начали боевое применение Герань-4 для нанесения ударов по территории Украины.

В ГУР считают, что новый реактивный дрон оккупанты используют в качестве контрмеры против украинских БпЛА-перехватчиков.

В начале 2026 года российские оккупационные войска впервые применили новый ударный БпЛА Герань-5 во время комбинированных атак против Украины.

По данным ГУР МО Украины, дрон Герань-5 получил реактивный двигатель Telefly, дальность полета до 1000 км и боевую часть весом около 90 кг.

В разведке также сообщали, что РФ прорабатывает запуск таких дронов с самолетов Су-25 и возможность оснащения их ракетами класса воздух-воздух Р-73.

