Новый реактивный дрон РФ Герань-4: характеристики и дальность полета
- ГУР обнародовало характеристики нового российского дрона Герань-4.
- БпЛА способен разгоняться до 500 км/ч.
Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало характеристики нового российского реактивного ударного беспилотника Герань-4, который оккупанты начали применять для атак на территории Украины в мае 2026 года.
Об этом сообщили в ГУР Минобороны Украины.
Дрон Герань-4: характеристики
По данным ГУР МО Украины, новый реактивный БпЛА Герань-4 получил полностью новый планер с улучшенной аэродинамикой и усиленной конструкцией.
В разведке отмечают, что предыдущие реактивные модификации создавались на базе планера бензиновой Герань-2, однако такая конструкция не выдерживала высоких скоростей и маневрирования с большой перегрузкой.
У дрона Герань-4 характеристики следующие:
- длина — 3,5 м;
- размах крыльев — 3 м;
- максимальная скорость — до 500 км/ч;
- высота полета — до 5 000 м;
- дальность поражения — до 450 км;
- боевая часть — 50 или 90 кг.
В ГУР отмечают, что дрон может нести осколочно-фугасную, термобарическую боевую часть ОФЗБЧ-50/ТББЧ-50М весом 50 кг или увеличенную термобарическую ТББЧ-90 весом 90 кг.
Также сообщается, что новый планер позволяет дрону совершать активные маневры на скоростях от 300 до 400 км/ч.
По информации разведки, в составе нового БпЛА зафиксировали использование двух типов китайских турбореактивных двигателей:
- Telefly LX-WP-160 (с тягой 160 кг/1600 Н);
- Telefly TF-TJ2000A.
Первый двигатель уже снят с производства, однако его тяга составляет 160 кг/1600Н. Второй двигатель ранее использовался на Герань-5 и имеет тягу 200 кгс/1960 Н.
В ГУР отметили, что система управления и электроника Герань-4 практически не отличаются от предыдущих версий этих дронов.
Что известно о применении Герань-4
По данным украинской разведки, первые испытательные запуски нового дрона осуществлялись с дронопорта Приморск в Орловской области РФ и с территории бывшего Донецкого аэропорта.
В мае 2026 года российские войска начали боевое применение Герань-4 для нанесения ударов по территории Украины.
В ГУР считают, что новый реактивный дрон оккупанты используют в качестве контрмеры против украинских БпЛА-перехватчиков.
В начале 2026 года российские оккупационные войска впервые применили новый ударный БпЛА Герань-5 во время комбинированных атак против Украины.
По данным ГУР МО Украины, дрон Герань-5 получил реактивный двигатель Telefly, дальность полета до 1000 км и боевую часть весом около 90 кг.
В разведке также сообщали, что РФ прорабатывает запуск таких дронов с самолетов Су-25 и возможность оснащения их ракетами класса воздух-воздух Р-73.