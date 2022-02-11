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Факты / Мир

РФ военными учениями перекроет Украине море: в США назвали это ограничением суверенитета

Илья Нежигай редактор ленты
РФ военными учениями перекроет Украине море: в США назвали это ограничением суверенитета

Соединенные Штаты раскритиковали военно-морские учения РФ в Черном и Азовском морях.

Как сообщается на странице посольства США в Украине в Twitter, этими действиями Россия ограничивает перевозки, которые необходимы для украинской экономики.

— Российская экономическая война против Украины продолжается. Под предлогом военных учений Россия ограничивает морской суверенитет Украины, ограничивает свободу судоходства в Черном и Азовском морях и препятствует морским перевозкам, необходимым для экономики Украины, — говорится в сообщении.

10 февраля Россия и Беларусь начали совместные учения возле северных границ Украины. В период с 13 по 19 февраля ожидается проведение других военных учений в акваториях Черного и Азовского моря.

США уже раскритиковали начало учений, заявив, что они больше похожи на эскалацию, чем деэскалацию ситуации.

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В Военно-морских силах Украины заявили, что подобные военные маневры РФ являются нарушением международного права и угрозой для украинского суверенитета. Блокировка движения кораблей в Черном и Азовском морях будут иметь, по меньшей мере, серьезные экономические последствия для Украины.

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко уже выразил протест действиям РФ. По его словам, территория учений делает практически невозможной навигацию кораблей в обоих морях и Керченском проливе, что, в свою очередь, создаст негативные экономические последствиям для Украины, в частности, для украинских портов.

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Источник: Посольство США в Украине

Фото: ВМС ВСУ

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