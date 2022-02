Соединенные Штаты раскритиковали военно-морские учения РФ в Черном и Азовском морях.

Как сообщается на странице посольства США в Украине в Twitter, этими действиями Россия ограничивает перевозки, которые необходимы для украинской экономики.

10 февраля Россия и Беларусь начали совместные учения возле северных границ Украины. В период с 13 по 19 февраля ожидается проведение других военных учений в акваториях Черного и Азовского моря.

США уже раскритиковали начало учений, заявив, что они больше похожи на эскалацию, чем деэскалацию ситуации.

В Военно-морских силах Украины заявили, что подобные военные маневры РФ являются нарушением международного права и угрозой для украинского суверенитета. Блокировка движения кораблей в Черном и Азовском морях будут иметь, по меньшей мере, серьезные экономические последствия для Украины.

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко уже выразил протест действиям РФ. По его словам, территория учений делает практически невозможной навигацию кораблей в обоих морях и Керченском проливе, что, в свою очередь, создаст негативные экономические последствиям для Украины, в частности, для украинских портов.

leading to economic consequences in the region and for Ukrainian ports in particular. We are working closely with partners to ensure that such aggressive actions of Russia as part of its hybrid warfare against Ukraine receive an appropriate response. 2/2

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) February 10, 2022