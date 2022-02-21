С четверга украинские военные фиксируют на линии разграничения десятки обстрелов. Подавляющее большинство – с использованием запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения.

Это на порядок больше, чем было в среднем в течение многих месяцев. Один из снарядов попал прямо в детский сад в Станице Луганской.

Но подконтрольные Москве главари так называемых Л/ДНР в один голос завопили об украинской агрессии.

Российское телевидение даже показало якобы украденный разведкой донецких боевиков секретный план наступления ВСУ на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. В ОРДЛО объявили эвакуацию всего гражданского населения в Россию, где очень оперативно начали развертывание необходимой для приема беженцев инфраструктуры. Так, будто давно этого ожидали.

На 16 февраля американская разведка прогнозировала начало полномасштабного вторжения российских войск. Измученные тревогой украинцы выдохнули с облегчением. Однако в Вашингтоне тут же предупредили: расслабляться рано.

Заявления россиян о начале возвращения подразделений в места постоянной дислокации после учений не соответствуют действительности.

Не успела украинская разведка предупредить о минировании российскими спецслужбами гражданских объектов на оккупированных территориях, как в центре Донецка взорвался автомобиль. А в Луганске произошли два взрыва на газопроводах.

Их причиной немедленно объявили диверсии

Показательно, что видео этих чрезвычайных происшествий подозрительно быстро появилось на пропагандистских ресурсах.

А уже в субботу утром российские СМИ сообщили о якобы взрыве снаряда в Ростовской области – всего лишь в километре от границы с Украиной.

Американский президент Джо Байден в ночь на субботу дал неутешительный прогноз. Он заявил о своей уверенности в том, что Путин все-таки решил атаковать Украину. Байден в очередной раз предупредил Россию о катастрофических последствиях войны с Украиной.

Как известно, Москва требует от США и НАТО письменного обещания, что Украина никогда не станет членом Альянса. Параллельно Путин изо всех сил давит на Киев. На этой неделе он уже открытым текстом заявил, что должны сделать украинские власти, чтобы получить хотя бы призрачную надежду на деэскалацию.

Так вот зачем происходят провокации в ОРДЛО. Чтобы заставить нас выполнить Минские соглашения в кремлевской интерпретации.

На самом деле Москва отнюдь не заинтересована в полной реализации Минских договоренностей. Ведь независимо от того, в каком порядке читать соглашения, Россия, в конце концов, должна уйти с украинских земель.

Поэтому для Путина важен даже не результат, а скорее процесс. Да и война или даже победа может быть не самоцелью.

Ранее Запад старался избегать открытых конфликтов с Кремлем, а следовательно, по крайней мере частично, поддавался на его шантаж. Но сейчас США путем беспрецедентного обнародования разведданных перехватили инициативу.

Путин настолько повысил ставки, что сейчас каждый его следующий шаг грозит потерями. Война означает санкции и международную изоляцию, возвращение военных в казармы – потерей лица. Единственный возможный выход – раздувание пожара в ОРДЛО. Там уже объявили мобилизацию военнообязанных.

И среди политических целей очевидно будет расшатывание ситуации внутри Украины, ослабление единства среди наших западных партнеров. И – как сверхцель – нейтральный статус Киева.

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