Із четверга українські військові фіксують на лінії розмежування десятки обстрілів. Переважна більшість – з використанням забороненого Мінськими угодами важкого озброєння.

Це на порядок більше, ніж траплялося в середньому протягом багатьох місяців. Один зі снарядів поцілив просто в дитячий садочок у Станиці Луганській.

Але підконтрольні Москві ватажки так званих Л/ДНР в один голос заволали про українську агресію.

Російське телебачення навіть показало нібито поцуплений розвідкою донецьких бойовиків секретний план наступу ЗСУ на окуповані терени Донеччини та Луганщини. В ОРДЛО оголосили евакуацію усього цивільного населення до Росії, де дуже оперативно почали розгортання потрібної для приймання біженців інфраструктури. Так, ніби давно цього очікували.

На 16 лютого американська розвідка прогнозувала початок повномасштабного вторгнення російських військ. Але його не сталося. Змучені тривогою українці видихнули з полегшенням. Однак у Вашингтоні тут же попередили: розслаблятися зарано.

Заяви росіян про початок повернення підрозділів до місць постійної дислокації після навчань не відповідають дійсності.

Не встигла українська розвідка попередити про мінування російськими спецслужбами цивільних об’єктів на окупованих територіях, як в центрі Донецька вибухнув автомобіль. А в Луганську сталися два вибухи на газогонах.

Їх причиною негайно оголосили диверсії

Показово, що відео цих надзвичайних подій підозріло швидко з’явилося на пропагандистських ресурсах.

А вже в суботу вранці російські ЗМІ повідомили про нібито вибух снаряда в Ростовській області – лише за кілометр від кордону з Україною.

Американський президент Джо Байден у ніч на суботу дав невтішний прогноз. Він заявив про свою впевненість у тому, що Путін все-таки вирішив атакувати Україну. Байден вкотре попередив Росію про катастрофічні наслідки війни з Україною.

Як відомо, Москва вимагає від США та НАТО письмової обіцянки, що Україна ніколи не стане членом Альянсу. Паралельно Путін відчайдушно тисне на Київ. Цього тижня він уже відкритим текстом заявив, що має зробити українська влада, щоб отримати бодай примарну надію на деескалацію.

Так ось навіщо відбуваються провокації в ОРДЛО. Щоби змусити нас виконати Мінські угоди в кремлівській інтерпретації.

Насправді Москва аж ніяк не зацікавлена в повній реалізації Мінських домовленостей. Адже незалежно від того, в якому порядку читати угоди, Росія, зрештою, має піти з українських земель.

Тож для Путіна важливий навіть не результат, а скоріше – процес. Та й війна чи навіть перемога може бути не самоціллю.

Раніше Захід намагався уникати відкритих конфліктів з Кремлем, а отже, принаймні частково, піддавався на його шантаж. Та нині США шляхом безпрецедентного оприлюднення розвідданих перехопили ініціативу.

Путін настільки підвищив ставки, що нині кожен його наступний крок загрожує втратами. Війна означає санкції та міжнародну ізоляцію, повернення військових до казарм – втратою обличчя. Єдиний можливий вихід – роздмухування пожежі в ОРДЛО. Там уже оголосили мобілізацію військовозобов’язаних.

І серед політичних цілей вочевидь буде розхитування ситуації всередині України, послаблення єдності серед наших західних партнерів. І – як надмета – нейтральний статус Києва.

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