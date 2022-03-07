ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Вместе мы сила
Факты / Мир

Сегодня в Гааге стартуют слушания по военным преступлениям РФ в Украине

Марта Бондаренко редактор ленты
Сегодня в Гааге стартуют слушания по военным преступлениям РФ в Украине

Сегодня, 7 марта, в Гааге начинаются слушания по иску Украины против Российской Федерации о совершении последней военной преступности на территории нашего государства.

Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Так, по поручению президента Владимира Зеленского делегация Украины будет представлять в Международном суде ООН правовую позицию по делу против России, согласно Конвенции от 1948 года о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

— После Второй мировой войны международное сообщество объединилось, чтобы признать два фундаментальных принципа: защиту суверенных государств от агрессии и защиту людей от грубых нарушений прав человека, в частности, совершения геноцида, — говорится в сообщении МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, что РФ манипулирует международным правом и вышеупомянутой Конвенцией, и все это использовала для войны против Украины.

Читайте
РФ обстреляла из Градов институт в Харькове, где находится ядерная установка - СБУ

Поэтому украинская делегация обращается в суд в Гааге с просьбой поддержать следующие меры:

  • Российская Федерация должна немедленно остановить начатые 24 февраля 2022 года военные действия на территории Украины;
  • Российская Федерация должна безотлагательно обеспечить, чтобы любые военные и другие вооруженные подразделения под ее контролем или влиянием прекратили участие в военных действиях.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что украинцы отстаивают не только свою свободу и независимость, но и весь международный правопорядок.

– Международный суд ООН должен стать на сторону Украины и безотлагательно назначить меры пресечения: приказать Российской Федерации немедленно прекратить боевые действия, – подчеркнул министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

6 марта российские войска продолжают обстреливать жилые кварталы Харькова и другие населенные пункты области.

5 марта в Киевской области российские оккупанты обстреляли гражданский автомобиль из танковых пулеметов. В результате чего два человека погибли (в том числе один ребенок), еще четверо – получили ранения.

Читайте
Ответственность РФ неизбежна. Материалы по атаке на детский сад передадут в Гаагу

Фото: Getty Images

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка