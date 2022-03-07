Сьогодні, 7 березня, в Гаазі починаються слухання за позовом України проти Російської Федерації щодо вчинення останньою воєнних злочинів на території нашої держави.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Так, за дорученням президента Володимира Зеленського делегація України буде представляти в Міжнародному суді ООН правову позицію в справі проти Росії, відповідно до Конвенції від 1948 року про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

– Після Другої світової війни міжнародна спільнота об’єдналася, щоб визнати два фундаментальні принципи: захист суверенних держав від агресії та захист людей від грубих порушень прав людини, зокрема вчинення геноциду, – йдеться у повідомленні МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві наголошують, що РФ маніпулює міжнародним правом та вищезгаданою Конвенцією, і все це використала для війни проти України.

Отож українська делегація звертається до суду в Гаазі з проханням підтримати наступні запобіжні заходи:

Російська Федерація має негайно зупинити розпочаті 24 лютого 2022 року військові дії на території України;

розпочаті 24 лютого 2022 року військові дії на території України; Російська Федерація повинна невідкладно забезпечити, щоб будь-які військові та інші збройні підрозділи під її контролем чи впливом припинили участь у військових діях.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що українці відстоюють не лише свою свободу та незалежність, але і весь міжнародний правопорядок.