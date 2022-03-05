В Киевской области российские захватчики из танка обстреляли авто — два человека погибли

В Киевской области российские оккупанты обстреляли гражданский автомобиль из танковых пулеметов. В результате чего два человека погибли (в том числе один ребенок), еще четверо – получили ранения. В настоящее время прокуратура Киевской области проводит свое расследование.

Киево-Святошинская окружная прокуратура Киевской области возбудила уголовное производство по факту расстрела гражданского автомобиля с мирными жителями – ст. 438 УК Украины.

— 4 марта шесть человек ехали на автомобиле из пгт Ворзель Бучанского района Киевской области. Во время движения они встретили колонну военной техники оккупантов, обозначенную буквой V, открывшую по ним огонь из танковых пулеметов, — рассказали в прокуратуре.

Там добавили, что в результате обстрела погибли два человека – женщина и 17-летняя девушка. Еще четыре человека получили осколочные ранения, среди них девочки 17 и 7 лет.

— Действия военных страны-агрессора квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны, — отметили в прокуратуре.