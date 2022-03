Развязанная Россией в Украине масштабная война может повлечь за собой глобальный голод.

Об этом на своей странице в Twitter написал генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш.

По его словам, война в Украине уже привела к нарушению логистических цепей и стала причиной роста цен на топливо. Кроме того, он может уничтожить глобальную продовольственную систему.

The war in Ukraine is already disrupting supply chains and causing the prices of fuel, food and transport to skyrocket.

We must do everything possible to avert a hurricane of hunger and a meltdown of the global food system.

— António Guterres (@antonioguterres) March 19, 2022