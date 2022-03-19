Развязанная Россией в Украине масштабная война может повлечь за собой глобальный голод.
Об этом на своей странице в Twitter написал генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш.
По его словам, война в Украине уже привела к нарушению логистических цепей и стала причиной роста цен на топливо. Кроме того, он может уничтожить глобальную продовольственную систему.
— Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить ураган голода и крах глобальной продовольственной системы, — подчеркнул Антониу Гутерреш.
The war in Ukraine is already disrupting supply chains and causing the prices of fuel, food and transport to skyrocket.
We must do everything possible to avert a hurricane of hunger and a meltdown of the global food system.
— António Guterres (@antonioguterres) March 19, 2022
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отреагировали на уничтожение больницы в Мариуполе, где были расположены родильное и детское отделение. По его словам, такое нападение на детскую больницу в Мариуполе просто ужасает.