Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 24 день войны
Убили Убили
112 детей
Ранили Ранили
>140 детей
Факты / Мир

Война в Украине может стать причиной глобального голода — ООН

Марта Бондаренко редактор ленты
Антоніу Гутерреш

Развязанная Россией в Украине масштабная война может повлечь за собой глобальный голод.

Об этом на своей странице в Twitter написал генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш.

По его словам, война в Украине уже привела к нарушению логистических цепей и стала причиной роста цен на топливо. Кроме того, он может уничтожить глобальную продовольственную систему.

— Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить ураган голода и крах глобальной продовольственной системы, — подчеркнул Антониу Гутерреш.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отреагировали на уничтожение больницы в Мариуполе, где были расположены родильное и детское отделение. По его словам, такое нападение на детскую больницу в Мариуполе просто ужасает.

Читайте
Война в Украине навредит всем, в частности и России - генсек НАТО

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка