В Дании будут призывать женщин на военную службу с 1 июля

В Дании женщины, которым исполнится 18 лет, обязаны проходить военную службу наравне с мужчинами с 1 июля.

Женщин в Дании будут призывать на военную службу

Как отметили в Вооруженных силах Дании, с 1 июля как мужчины, так и женщины, которым исполнилось 18 лет, должны зарегистрироваться для прохождения оценивания относительно потенциальной военной службы.

Как пишет BBC, сначала в армию будут набирать добровольцев, а других участников будут добавлять с помощью лотереи.

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Ранее женщинам в Дании разрешалось проходить военную службу по достижении 18 лет, но на добровольной основе.

Изменения приняли на фоне увеличения расходов на оборону странами НАТО из-за обострения проблем безопасности в Европе.

С достижением гендерного равенства начнется постепенная реформа самой военной службы, заявили в Вооруженных силах Дании.

С 2026 года там планируют ввести новую и более длинную военную службу, начальная продолжительность которой составит 11 месяцев.

Около 4,7 тыс. датских мужчин и женщин прошли краткосрочную военную службу в 2024 году. Примерно 24% из них — это женщины-добровольцы.

Согласно плану, новые правила призыва в Дании приведут к тому, что общее количество военнослужащих, ежегодно проходящих военную службу, возрастет до 6,5 тыс. к 2033 году.

Сейчас в армии Дании служит около 9 тыс. профессиональных военнослужащих.

Руководитель программы призыва в армии Дании, полковник Кеннет Стром утверждает, что соответствующие изменения базируется на политическом решении и договоренности, а также из-за имеющейся ситуации с безопасностью.

По его словам, это даст возможность Дании получить больше боевой мощи и военнослужащих с навыками, которые нужны армии, флоту, Военно-воздушным силам или даже Силам специальных операций.

Официальный статистический орган Danmarks Statistik подтвердил, что население Дании достигло 6 млн человек по состоянию на май 2025 года, пишет The Copenhagen Post.

По данным DataReportal, среди них: около 49,7% — мужчины, а ориентировочно 50,3% — это женщины.

Дания станет третьей страной НАТО, которая будет призывать женщин на службу. Норвегия, расположенная рядом с Данией, первой ввела такой призыв в 2015 году. В то же время Швеция возобновила призыв женщин с 2017 года.

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