В проекте Бюджетной декларации на 2026-2028 годы предусмотрено повышение прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, определяющего минимальный размер пенсии по возрасту.

Согласно постановлению Кабинета Министров №774 от 27 июня 2025 года, обнародованному на Правительственном портале, уже в 2026 году этот показатель увеличится с нынешних 2361 грн до 2564 грн.

Минимальная пенсия в Украине: сколько будут получать пенсионеры до 2028 года

В частности, прогнозные размеры прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, запланированы на уровне:

Сейчас смотрят

2 564 грн в 2026 году,

2 715 грн в 2027 году,

2859 грн в 2028 году.

Кроме того, правительство планирует ежегодно проводить индексацию пенсий с 1 марта, а также подготовить необходимые предпосылки для второго уровня пенсионной системы в рамках пенсионной реформы.

В Бюджетной декларации также предусмотрено повышение минимальной заработной платы: с 1 января 2026 она должна вырасти с нынешних 8 000 грн до 8 688 грн, в 2027 году – до 9 374 грн, а в 2028 году – до 10 059 грн.

По данным правительства, на 1 апреля 2025 года средний размер пенсии в Украине составил 6 341,11 грн, что на 9,5% или на 552,06 грн больше, чем в начале года.

Напомним, государственный бюджет на 2025 год имеет несколько ключевых направлений, которые окажут влияние как на экономику страны, так и на благосостояние граждан и предпринимательство.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.