В польском городе Познань во время гостевого матча между варшавской “Легией” и познаньского “Леха” фанаты столичной команды вывесили баннер с повешенным президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

На плакате у российского президента на шее находится петля, а на самого лидера Росси надета футболка московского футбольного клуба “Спартак”.

Судя по видео с матча, футбольные фанаты трибунах отчетливо выкрикивают оскорбительную кричалку “Русская курва”.

“Ruska kurwa”#Polish friends of #Ukraine have the best prognosis for the nearest history of #Russia and its dictator #Putin

Thanks to all the Polish people, thanks to #Poland

Za wolność naszą i waszą pic.twitter.com/VvEM8FdJMM

— Heresiarch (@Heresiarchus) April 9, 2022