В польском городе Познань во время гостевого матча между варшавской “Легией” и познаньского “Леха” фанаты столичной команды вывесили баннер с повешенным президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
На плакате у российского президента на шее находится петля, а на самого лидера Росси надета футболка московского футбольного клуба “Спартак”.
Судя по видео с матча, футбольные фанаты трибунах отчетливо выкрикивают оскорбительную кричалку “Русская курва”.
“Ruska kurwa”#Polish friends of #Ukraine have the best prognosis for the nearest history of #Russia and its dictator #Putin
Thanks to all the Polish people, thanks to #Poland
Za wolność naszą i waszą pic.twitter.com/VvEM8FdJMM
— Heresiarch (@Heresiarchus) April 9, 2022
За ФК “Легия” выступает украинец Игорь Харатин, арендованный у киевского “Динамо” словенец Беньямин Вербич, а также бывший игрок луганской “Зари”, израильтянин немецкого происхождения Джоэль Абу-Ханна.
В свою очередь за познаньский “Лех” играет также арендованный у “Динамо Киев” поляк Томаш Кендзера.
Источник: Heresiarch
Фото: ULTRAS, Gradas en Polonia