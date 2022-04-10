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Путин с петлей на шее: польские футбольные фанаты устроили акцию во время матча

Илья Нежигай редактор ленты
Путин с петлей на шее: польские футбольные фанаты устроили акцию во время матча

В польском городе Познань во время гостевого матча между варшавской “Легией” и познаньского “Леха” фанаты столичной команды вывесили баннер с повешенным президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

На плакате у российского президента на шее находится петля, а на самого лидера Росси надета футболка московского футбольного клуба “Спартак”.

Судя по видео с матча, футбольные фанаты трибунах отчетливо выкрикивают оскорбительную кричалку “Русская курва”.

За ФК “Легия” выступает украинец Игорь Харатин, арендованный у киевского “Динамо” словенец Беньямин Вербич, а также бывший игрок луганской “Зари”, израильтянин немецкого происхождения Джоэль Абу-Ханна.

В свою очередь за познаньский “Лех” играет также арендованный у “Динамо Киев” поляк Томаш Кендзера.

Путин с петлей на шее: польские футбольные фанаты устроили акцию во время матча / 3 фотографии
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Источник: Heresiarch

Фото: ULTRAS, Gradas en Polonia

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