В польском городе Познань во время гостевого матча между варшавской “Легией” и познаньского “Леха” фанаты столичной команды вывесили баннер с повешенным президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

На плакате у российского президента на шее находится петля, а на самого лидера Росси надета футболка московского футбольного клуба “Спартак”.

Судя по видео с матча, футбольные фанаты трибунах отчетливо выкрикивают оскорбительную кричалку “Русская курва”.

“Ruska kurwa”#Polish friends of #Ukraine have the best prognosis for the nearest history of #Russia and its dictator #Putin Thanks to all the Polish people, thanks to #Poland Za wolność naszą i waszą pic.twitter.com/VvEM8FdJMM — Heresiarch (@Heresiarchus) April 9, 2022

За ФК “Легия” выступает украинец Игорь Харатин, арендованный у киевского “Динамо” словенец Беньямин Вербич, а также бывший игрок луганской “Зари”, израильтянин немецкого происхождения Джоэль Абу-Ханна.

В свою очередь за познаньский “Лех” играет также арендованный у “Динамо Киев” поляк Томаш Кендзера.

Путин с петлей на шее: польские футбольные фанаты устроили акцию во время матча / 3 фотографии

Источник: Heresiarch

Фото: ULTRAS, Gradas en Polonia