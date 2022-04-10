У польському місті Познань під час гостьового матчу між варшавською “Легією” та познанським “Лехом” фанати столичної команди вивісили банер з повішеним президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

На плакаті у російського президента на шиї знаходиться петля, а на самого лідера Росії одягнена футболка московського футбольного клубу “Спартак”.

Судячи з відео з матчу, футбольні фанати на трибунах виразно вигукують образливу кричалку “Російська курва”.

“Ruska kurwa”#Polish friends of #Ukraine have the best prognosis for the nearest history of #Russia and its dictator #Putin Thanks to all the Polish people, thanks to #Poland Za wolność naszą i waszą pic.twitter.com/VvEM8FdJMM — Heresiarch (@Heresiarchus) April 9, 2022

За ФК “Легія” виступає українець Ігор Харатін, орендований у київського “Динамо” словенець Беньямін Вербіч, а також колишній гравець луганської “Зорі”, ізраїльтянин німецького походження Джоель Абу-Ханна.

Своєю чергою, за познанський “Лех” грає також орендований у “Динамо Київ” поляк Томаш Кендзера.

Путін із зашморгом на шиї: польські футбольні фанати влаштували акцію під час матчу / 3 фотографии

Джерело: Heresiarch

Фото: ULTRAS, Gradas en Polonia