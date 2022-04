У польському місті Познань під час гостьового матчу між варшавською “Легією” та познанським “Лехом” фанати столичної команди вивісили банер з повішеним президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

На плакаті у російського президента на шиї знаходиться петля, а на самого лідера Росії одягнена футболка московського футбольного клубу “Спартак”.

Судячи з відео з матчу, футбольні фанати на трибунах виразно вигукують образливу кричалку “Російська курва”.

“Ruska kurwa”#Polish friends of #Ukraine have the best prognosis for the nearest history of #Russia and its dictator #Putin

Thanks to all the Polish people, thanks to #Poland

Za wolność naszą i waszą pic.twitter.com/VvEM8FdJMM

— Heresiarch (@Heresiarchus) April 9, 2022