Немецкий концерн может отправить Украине танки Leopard 1, но есть условие

Немецкий концерн Rheinmetall планирует отправить Украине танки Leopard 1. Это станет возможным в случае одобрительного решения правительства Германии.

По словам гендиректора Армина Паппергера, концерн сможет предоставить на войну из РФ до 50 танков этой модели.

– Первый Leopard 1 может быть доставлен через шесть недель, – заявил глава Rheinmetall.

Концерн Rheinmetall считается одним из самых мощных производителей военной техники в Европе.

Разработанный компанией Porsche танк Leopard 1 использовался в Германии со второй половины 1960-х годов. На смену ему пришел танк Leopard 2, ныне эта модель находится на вооружении армии ФРГ.

Источик: Нandelsblatt