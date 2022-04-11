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Факты / Мир

Немецкий концерн может отправить Украине танки Leopard 1, но есть условие

Наташа Тарчевська редактор ленты
Немецкий концерн может отправить Украине танки Leopard 1, но есть условие

Немецкий концерн Rheinmetall планирует отправить Украине танки Leopard 1. Это станет возможным в случае одобрительного решения правительства Германии.

По словам гендиректора Армина Паппергера, концерн сможет предоставить на войну из РФ до 50 танков этой модели.

– Первый Leopard 1 может быть доставлен через шесть недель, – заявил глава Rheinmetall.

Концерн Rheinmetall считается одним из самых мощных производителей военной техники в Европе.

Разработанный компанией Porsche танк Leopard 1 использовался в Германии со второй половины 1960-х годов. На смену ему пришел танк Leopard 2, ныне эта модель находится на вооружении армии ФРГ.

Источик: Нandelsblatt

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Фото: Depositphotos

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