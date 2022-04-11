Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 47 день війни
Вбили Вбили
183 дитини
Поранили Поранили
>342 дитини
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 793 дорослих
Факти / Світ

Німецький концерн може надіслати Україні танки Leopard 1, але є умова

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Німецький концерн може надіслати Україні танки Leopard 1, але є умова

Німецький концерн Rheinmetall планує відправити Українітанки Leopard 1. Це стане можливим у разі схвального рішення уряду Німеччини.

За словами гендиректора Арміна Паппергера, концерн зможе надати на війну з РФ до 50 танків цієї моделі.

– Перший Leopard 1 може бути доставлений через шість тижнів, – заявив очільник Rheinmetall.

Концерн Rheinmetall вважається одним із найпотужніших виробників військової техніки у Європі.

Розроблений компанією Porsche танк Leopard 1 використовувався у Німеччині з другої половини 1960-х років. На зміну йому прийшов танк Leopard 2, зараз ця модель перебуває на озброєнні армії ФРН.

Джерело: Нandelsblatt

Читайте
Ми можемо їх стримати, але нам потрібно їх прогнати: Резніков закликав світ допомогти зброєю

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка