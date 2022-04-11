Німецький концерн може надіслати Україні танки Leopard 1, але є умова

Німецький концерн Rheinmetall планує відправити Українітанки Leopard 1. Це стане можливим у разі схвального рішення уряду Німеччини.

За словами гендиректора Арміна Паппергера, концерн зможе надати на війну з РФ до 50 танків цієї моделі.

– Перший Leopard 1 може бути доставлений через шість тижнів, – заявив очільник Rheinmetall.

Концерн Rheinmetall вважається одним із найпотужніших виробників військової техніки у Європі.

Розроблений компанією Porsche танк Leopard 1 використовувався у Німеччині з другої половини 1960-х років. На зміну йому прийшов танк Leopard 2, зараз ця модель перебуває на озброєнні армії ФРН.

Джерело: Нandelsblatt