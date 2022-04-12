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Факты / Мир

Теракт в Нью-Йорке: мужчина расстрелял пассажиров метро, найдены несработанные взрывчатки

Наташа Тарчевська редактор ленты
Теракт в Нью-Йорке: мужчина расстрелял пассажиров метро, найдены несработанные взрывчатки

Утром 12 апреля произошла смертельная стрельба в метро Нью-Йорка. Мужчина в упор расстрелял пятерых пассажиров, его разыскивает полиция.

Инцидент произошел на станции метро Бруклина в часы пик, когда тысячи пассажиров направлялись на Манхэттен.

По данным полиции, подозреваемый был одет в жилет для строителей, а на его лице был противогаз. Кроме этого, в метро было обнаружено четыре устройства, похожие на взрывчатку.

Очевидцы стрельбы в метро Нью-Йорка публикуют в своих соцсетях кадры с места происшествия. На видео заметно несколько человек, лежащих на окровавленном полу станции.

На полу заметно разбросаные вещи пассажиров, их рюкзаки и кошельки.

Полиция уже работает на станциях метро, ​​где может находиться подозреваемый в стрельбе. По словам свидетелей, это был чернокожий мужчина ростом не выше 170 см.

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Фото: Depositphotos

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