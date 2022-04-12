Теракт в Нью-Йорке: мужчина расстрелял пассажиров метро, найдены несработанные взрывчатки

Утром 12 апреля произошла смертельная стрельба в метро Нью-Йорка. Мужчина в упор расстрелял пятерых пассажиров, его разыскивает полиция.
Инцидент произошел на станции метро Бруклина в часы пик, когда тысячи пассажиров направлялись на Манхэттен.
⚠️ Video appears to have been taken very soon after the event on the NYC Subway.
**CAUTION — GRAPHIC FOOTAGE**pic.twitter.com/Rx16AYxcuE
— PiQ (@PriapusIQ) April 12, 2022
По данным полиции, подозреваемый был одет в жилет для строителей, а на его лице был противогаз. Кроме этого, в метро было обнаружено четыре устройства, похожие на взрывчатку.
Очевидцы стрельбы в метро Нью-Йорка публикуют в своих соцсетях кадры с места происшествия. На видео заметно несколько человек, лежащих на окровавленном полу станции.
Its not just smoke, there were blood everywhere at 36st station and people hurt. What happened!? pic.twitter.com/rNeS119l2i
— Ary (@CarbMeCrazy) April 12, 2022
На полу заметно разбросаные вещи пассажиров, их рюкзаки и кошельки.
Полиция уже работает на станциях метро, где может находиться подозреваемый в стрельбе. По словам свидетелей, это был чернокожий мужчина ростом не выше 170 см.