Теракт в Нью-Йорке: мужчина расстрелял пассажиров метро, найдены несработанные взрывчатки

Утром 12 апреля произошла смертельная стрельба в метро Нью-Йорка. Мужчина в упор расстрелял пятерых пассажиров, его разыскивает полиция.

Инцидент произошел на станции метро Бруклина в часы пик, когда тысячи пассажиров направлялись на Манхэттен.

⚠️ Video appears to have been taken very soon after the event on the NYC Subway. **CAUTION — GRAPHIC FOOTAGE**pic.twitter.com/Rx16AYxcuE — PiQ  (@PriapusIQ) April 12, 2022

По данным полиции, подозреваемый был одет в жилет для строителей, а на его лице был противогаз. Кроме этого, в метро было обнаружено четыре устройства, похожие на взрывчатку.

Очевидцы стрельбы в метро Нью-Йорка публикуют в своих соцсетях кадры с места происшествия. На видео заметно несколько человек, лежащих на окровавленном полу станции.

Its not just smoke, there were blood everywhere at 36st station and people hurt. What happened!? pic.twitter.com/rNeS119l2i — Ary (@CarbMeCrazy) April 12, 2022

На полу заметно разбросаные вещи пассажиров, их рюкзаки и кошельки.

Полиция уже работает на станциях метро, ​​где может находиться подозреваемый в стрельбе. По словам свидетелей, это был чернокожий мужчина ростом не выше 170 см.