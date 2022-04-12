Теракт в Нью-Йорку: чоловік розстріляв пасажирів метро, знайдено неспрацьовані вибухівки

Вранці 12 квітня сталася смертельна стрілянина у метро Нью-Йорка. Чоловік впритул розстріляв п’ятьох пасажирів, його розшукує поліція.
Інцидент стався на станції метро Брукліна в години пік, коли тисячі пасажирів прямували на Манхеттен.
⚠️ Video appears to have been taken very soon after the event on the NYC Subway.
**CAUTION – GRAPHIC FOOTAGE**pic.twitter.com/Rx16AYxcuE
— PiQ (@PriapusIQ) April 12, 2022
За даними поліції, підозрюваний був одягнений у жилет для будівельників, а на його обличчі був протигаз. Окрім цього, у метро було виявлено чотири пристрої, схожі на вибухівку.
Очевидці стрілянини у метро Нью-Йорка публікують у своїх соцмережах кадри з місця події. На відео помітно кількох людей, які лежать на закривавленій підлозі станції.
Its not just smoke, there were blood everywhere at 36st station and people hurt. What happened!? pic.twitter.com/rNeS119l2i
— Ary (@CarbMeCrazy) April 12, 2022
На підлозі також помітно розкидані речі пасажирів, їхні рюкзаки та гаманці.
Поліція вже працює на станціях метро, де може перебувати підозрюваний у стрілянині. За словами свідків, це був чорношкірий чоловік зростом не вище 170 см.