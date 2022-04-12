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Теракт в Нью-Йорку: чоловік розстріляв пасажирів метро, знайдено неспрацьовані вибухівки

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Теракт в Нью-Йорку: чоловік розстріляв пасажирів метро, знайдено неспрацьовані вибухівки

Вранці 12 квітня сталася смертельна стрілянина у метро Нью-Йорка. Чоловік впритул розстріляв п’ятьох пасажирів, його розшукує поліція.

Інцидент стався на станції метро Брукліна в години пік, коли тисячі пасажирів прямували на Манхеттен.

За даними поліції, підозрюваний був одягнений у жилет для будівельників, а на його обличчі був протигаз. Окрім цього, у метро було виявлено чотири пристрої, схожі на вибухівку.

Очевидці стрілянини у метро Нью-Йорка публікують у своїх соцмережах кадри з місця події. На відео помітно кількох людей, які лежать на закривавленій підлозі станції.

На підлозі також помітно розкидані речі пасажирів, їхні рюкзаки та гаманці.

Поліція вже працює на станціях метро, де може перебувати підозрюваний у стрілянині. За словами свідків, це був чорношкірий чоловік зростом не вище 170 см.

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Фото: Depositphotos

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