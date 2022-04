Теракт в Нью-Йорку: чоловік розстріляв пасажирів метро, знайдено неспрацьовані вибухівки

Вранці 12 квітня сталася смертельна стрілянина у метро Нью-Йорка. Чоловік впритул розстріляв п’ятьох пасажирів, його розшукує поліція.

Інцидент стався на станції метро Брукліна в години пік, коли тисячі пасажирів прямували на Манхеттен.

⚠️ Video appears to have been taken very soon after the event on the NYC Subway.

**CAUTION – GRAPHIC FOOTAGE**pic.twitter.com/Rx16AYxcuE

