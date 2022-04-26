Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 62 день війни
Вбили Вбили
217 дітей
Поранили Поранили
>391 дитину
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 665 дорослих
Факти / Світ

Німеччина планує створити “зерновий міст” для експорту сільгосппродукції з України

Валентина Летяк редакторка стрічки
Німеччина планує створити “зерновий міст” для експорту сільгосппродукції з України

Концерн Deutsche Bahn та логістична компанія DB Cargo за підтримки уряду Німеччини планують перенаправити експорт зернових із України залізницею, оскільки традиційний експорт через порти заблоковано військовими кораблями РФ.

Представник німецького залізничного концерну підтвердив плани щодо створення так званого зернового мосту.

Зокрема, уряд ФРН планує перевозити з України до 52 контейнерів або кілька тисяч тонн зерна кожним потягом, щоб запобігти продовольчій кризі.

– Як співробітник залізничного транспорту я зобов’язаний забезпечити відправку 20 млн тонн зерна, щоб запобігти голодній катастрофі у світі, – заявив секретар парламенту у федеральному міністерстві транспорту Німеччини Міхаель Тойрер.

Цей зерновий міст включає два аспекти: з одного боку – перервані ланцюжки поставок через морські порти мають бути компенсовані залізничними поставками, з іншого – важливо завезти в Україну сільгосптехніку, від запчастин до нових тракторів, комбайнів та іншої техніки.

DB Cargo відіграватиме центральну роль у запланованому зерновому мості з кількох причин. За останні кілька тижнів вона показала, що залізничний маршрут до України практично не пошкоджений.

Читайте
Урожай зерна в Україні в 2022 році буде нижчим на 20% - британська розвідка

Джерело: Handelsblatt

Related video

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Pexels

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка