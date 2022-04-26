Німеччина планує створити “зерновий міст” для експорту сільгосппродукції з України

Концерн Deutsche Bahn та логістична компанія DB Cargo за підтримки уряду Німеччини планують перенаправити експорт зернових із України залізницею, оскільки традиційний експорт через порти заблоковано військовими кораблями РФ.

Представник німецького залізничного концерну підтвердив плани щодо створення так званого зернового мосту.

Зокрема, уряд ФРН планує перевозити з України до 52 контейнерів або кілька тисяч тонн зерна кожним потягом, щоб запобігти продовольчій кризі.

– Як співробітник залізничного транспорту я зобов’язаний забезпечити відправку 20 млн тонн зерна, щоб запобігти голодній катастрофі у світі, – заявив секретар парламенту у федеральному міністерстві транспорту Німеччини Міхаель Тойрер.

Цей зерновий міст включає два аспекти: з одного боку – перервані ланцюжки поставок через морські порти мають бути компенсовані залізничними поставками, з іншого – важливо завезти в Україну сільгосптехніку, від запчастин до нових тракторів, комбайнів та іншої техніки.

DB Cargo відіграватиме центральну роль у запланованому зерновому мості з кількох причин. За останні кілька тижнів вона показала, що залізничний маршрут до України практично не пошкоджений.

Джерело: Handelsblatt