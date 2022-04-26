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Факты / Украина

Урожай зерна в Украине в 2022 году будет ниже на 20% — британская разведка

Марта Бондаренко редактор ленты
Урожай зерна в Украине в 2022 году будет ниже на 20% — британская разведка

Урожай зерновых в Украине в 2022 году будет примерно на 20% ниже, чем в 2021 году, из-за сокращения посевных площадей после масштабного военного вторжения России.

Об этом говорится в сообщении британской разведки.

Украина является 4-м крупнейшим производителем и экспортером сельскохозяйственной продукции в мире. Сокращение поставок зерна из Украины повлечет за собой инфляционное давление и поднимет мировые цены на зерно.

Высокая стоимость зерна может иметь серьезные последствия для мировых продовольственных рынков и угрожать глобальной продовольственной безопасности, особенно в некоторых наименее экономически развитых странах.

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Ранее ГСЧС запустила интерактивную карту разминирования территории Украины от взрывоопасных предметов, обнаруженных после освобождения от российских захватчиков.

На карте указаны места, где обнаружили или вероятно могут быть мины, а также степень угрозы этой территории.

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Фото: Pexels

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