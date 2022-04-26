Урожай зерновых в Украине в 2022 году будет примерно на 20% ниже, чем в 2021 году, из-за сокращения посевных площадей после масштабного военного вторжения России.

Об этом говорится в сообщении британской разведки.

Украина является 4-м крупнейшим производителем и экспортером сельскохозяйственной продукции в мире. Сокращение поставок зерна из Украины повлечет за собой инфляционное давление и поднимет мировые цены на зерно.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 25 April 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/GTz05lanun ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/cTCajm8Y7p Related video — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) April 25, 2022

Высокая стоимость зерна может иметь серьезные последствия для мировых продовольственных рынков и угрожать глобальной продовольственной безопасности, особенно в некоторых наименее экономически развитых странах.

Ранее ГСЧС запустила интерактивную карту разминирования территории Украины от взрывоопасных предметов, обнаруженных после освобождения от российских захватчиков.

На карте указаны места, где обнаружили или вероятно могут быть мины, а также степень угрозы этой территории.