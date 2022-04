Урожай зерновых в Украине в 2022 году будет примерно на 20% ниже, чем в 2021 году, из-за сокращения посевных площадей после масштабного военного вторжения России.

Об этом говорится в сообщении британской разведки.

Украина является 4-м крупнейшим производителем и экспортером сельскохозяйственной продукции в мире. Сокращение поставок зерна из Украины повлечет за собой инфляционное давление и поднимет мировые цены на зерно.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 25 April 2022

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) April 25, 2022