Прага подходит для людей любого уровня дохода. В рейтинге самых дорогих городов Европы она находится на 74-й позиции. В городе можно найти бесплатные и недорогие смотровые площадки, достопримечательности и развлечения. Факты ICTV подготовили несколько бесплатных вариантов отдыха в чешской столице.

Летенские сады (Воздушные)

В списке самых любимых и посещаемых мест города, местные жители называют их “легкими столицы”. На 25 га парка каждый желающий найдет место для спокойного отдыха. Здесь есть все: уютный ресторанчик, кафе, всегда ухоженные поляны. Отсюда снимают самый растиражированный пражский вид – на реку и мосты.

Ригровы сады

На правом берегу Влтавы, поднявшись на холм вечером, можно увидеть Пражский град в лучах восходящего солнца.

Адрес: Ригровы сады (Riegrovy sady) 120 00 Praha 2-Vinohrady.

Ехать на трамвае №11 до остановки Vinohradsk tr nice.

Стрелецкий остров

Попасть на него можно пешком или на лифте с моста Legií. Оттуда хорошо видны Карлов мост и окружающие здания.

Есть также условно бесплатные варианты – террасы ресторанов на крышах и верхних этажах зданий. Цена вопроса – чашка кофе или бокал пива:

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— Terasa U Prince (Staromestskské nám. 29) – ресторан в историческом центре, расположенный по диагонали от Староместской ратуши;

— CODA (Tržiště 9, Aria Hotel) – ресторан при 5-звездочном отеле во Вртбовском саду;

— GLASS bar (Jiráskovo náměstí 6) – бар в Танцующем доме с террасой, откуда виден Пражский град;

— Oblaca (Mahlerovy sady 1) – ресторан в Жижковской телебашне. Расположен на высоте 66 м, на 27 м ниже смотровой площадки с платным входом.

Бесплатные и недорогие развлечения в Праге:

— прокатиться по историческому центру на ретро-трамвае. С конца марта до середины ноября в субботу, воскресенье и праздничные дни с 12.00 до 17.00 трамвай №41 курсирует по маршруту: Vozovna Střešovice – Brusnice – Pražský hrad – Královský letohrádek – Malostranská – Právnическая fakulta – Čechův most – D Náměstí Republik – Biela labuť – Těšnov – Štvanice – Vltavská – Strossmayerovo náměstí – Veletržный palác – Výstavisko Holešovice.

Билет для взрослого стоит 35 крон (45,5 грн), для пассажира младше 15 или старше 70 лет – 20 крон (26 грн).

– подняться на холм Петршин на фуникулере. Его нижняя станция находится возле трамвайной остановки Újazd, для оплаты проезда понадобится стандартный получасовой билет за 24 кроны (31 грн), который можно купить в автомате в холле или любой проездной. От здания верхней станции вы за 15-20 мин дойдете до Страговского монастыря, а затем, если захотите, и до Пражского града. Для экономных и физически подготовленных есть альтернатива – пеший подъем, во время которого усталость компенсируется хорошими видами.

– Можно также покормить лебедей. Недалеко от Карлового моста есть место, где всегда толпятся туристы.

Музеи бесплатно или со скидкой

— администрация Технического музея (Kostelní 42) время от времени снижает цену билетов до 50 крон (65 грн) при стандартной стоимости 100-220 крон (130-286 грн). Даты на текущий год: 18 мая, 5 июля, 28 сентября, 28 октября, 17 ноября и 18 декабря;

— 18 мая, в честь Международного дня музеев, свободным будет вход в Народную галерею (Staromestskské náměstí 12);

— 28 октября свои двери для всех желающих откроет Сенат ЧР (Vadstejnske Namesti 4);

— Авиационный музей Kbely (Mladoboleslavská, территория военного аэродрома Praha – Kbely) доступен с мая по октябрь, также можно посетить бесплатно.

Бесплатные экскурсии в Праге

Old Town & Jewish Quarter Free tour и Charles Bridge & Prague Castle Free tour — двухчасовые обзорные прогулки по Праге. Из названий несложно понять, чему они посвящены: еврейские кварталы, Старый город, Карлов мост и Пражский град. Проходят экскурсии каждый день, на английском языке, также можно заранее записаться.

http://extravaganzafreetour.com/old-town-jewish-quarter-free-tour/

Prague Royal Walk Free Tour – еще одна возможность бесплатно познакомиться с Прагой. Ежедневные 2-3-часовые прогулки по знаменитым местам города, с молодыми и продвинутыми гидами, которые не только познакомят с историческими достопримечательностями, но и с удовольствием расскажут об интересных местах. Проходят они шесть раз в день, по-английски + чашка кофе в подарок.

https://discover-prague.com/tours-trips-tickets/royal-walk-free-tour/

Free Red Prague Tour – бесплатная пешая экскурсия, которая отправит вас в коммунистическое прошлое Праги. Истории о жизни Чехословакии при советском режиме, во время холодной войны, о действиях Красной армии и нелегком пути к демократии. Посещение исторических мест, мемориалов и небольшая прогулка по трамвайчику.

https://www.freetour.com/prague

Достопримечательности Праги

Пражский град

Визитная карточка не только Праги, но и Чехии. На сегодняшний день – один из крупнейших действующих замковых комплексов мира. Некий город в городе, попав в который, вы окажетесь в Старой Праге с ее башнями и соборами, площадями и садами, мостами и улицами. Вход на территорию Пражского града бесплатный. Посещение соборов, башен, музеев на территории оплачивается отдельно.

Адрес: 119 08 Prague 1.

Время работы: открыто с 5.00 до 24.00.

Карлов мост

Живописный мост в самом центре города. Его строили почти 25 лет в далеком XIV веке и назвали в честь основателя — Карла IV. Сегодня мост – это сердце города, с него открывается прекрасный вид на старый центр, на реку Влтаву, он украшен старинными скульптурами.

Вацлавская площадь

Центральная площадь города, где расположен Национальный музей и памятник святому Вацлаву. Вдоль площади – рестораны, магазины, музеи, жизнь здесь затихает только ночью.

Староместская площадь

Площадь спрятана в центре старой части Праги, в окружении домов в стиле барокко, рококо, ренессанса. Здесь же и старинные скульптуры, и городская Ратуша, и Пражские куранты и, конечно же, сувенирные лавочки, уличные музыканты, кафе и многое другое.

Адрес: Staromestskské nám., 110 00 Praha 1.

Танцующий дом

Или, как его еще называют, “пьяный дом” — это более современный архитектурный памятник Праги. Здание было построено 20 лет назад по инициативе Вацлава Гавела на месте старого дома, разрушенного во время бомбардировок. Внутри находится современная галерея, где проходят разнообразные культурные события, есть ресторан, а с крыши здания открывается отличный вид на центр города, особенно вечером.

Время работы: ежедневно с 10.00 до 20.00.