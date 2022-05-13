Прага підходить для людей будь-якого достатку. У рейтингу найдорожчих міст Європи вона перебуває на 74-й позиції. У місті можна знайти безкоштовні та недорогі оглядові майданчики, пам’ятки та розваги. Факти ICTV підготували кілька безкоштовних варіантів відпочинку в чеській столиці.

Летенські сади (Повітряні)

У списку найулюбленіших і найвідвідуваніших місць міста, місцеві жителі називають їх “легенями столиці”. На 25 га парку кожен охочий знайде місце для спокійного відпочинку. Тут є все: затишний ресторанчик, кафе, завжди доглянуті галявини. Звідси знімають найрозтиражованіший празький вид – на річку та мости.

Рігрові сади

На правому березі Влтави, піднявшись на пагорб увечері, можна побачити Празький град у променях вранішнього сонця.

Адреса: Рігрові сади (Riegrovy sady) 120 00 Praha 2-Vinohrady.

Їхати на трамваї № 11 до зупинки Vinohradsk tr nice.

Стрілецький острів

Потрапити на нього можна пішки або ліфтом з мосту Legií. Звідти добре видно Карлів міст і навколишні будівлі.

Зараз дивляться

Є також умовно безкоштовні варіанти – тераси ресторанів, розташованих на дахах та верхніх поверхах будівель. Ціна питання – чашка кави або келих пива:

– Terasa U Prince (Staromestskské nám. 29) – ресторан в історичному центрі, розташований по діагоналі від Староміської ратуші;

– CODA (Tržiště 9, Aria Hotel) – ресторан при 5-зірковому готелі у Вртбовському саду;

– GLASS bar (Jiráskovo náměstí 6) – бар у Танцюючому будинку з терасою, звідки видно Празький град;

– Oblaca (Mahlerovy sady 1) – ресторан у Жижківській телевежі. Розташований на висоті 66 м, на 27 м нижче за оглядовий майданчик із платним входом.

Безкоштовні та недорогі розваги у Празі:

– Прокататися історичним центром на ретротрамваї. З кінця березня до середини листопада у суботу, неділю та святкові дні з 12.00 до 17.00 трамвай №41 курсує за маршрутом: Vozovna Střešovice – Brusnice – Pražský hrad – Královský letohrádek – Malostranská – Právnічна fakulta – Čechův most – D Náměstí Republiky – Bílá labuť – Těšnov – Štvanice – Vltavská – Strossmayerovo náměstí – Veletržний palác – Výstaviště Holešovice.

Квиток для дорослого коштує 35 крон (45,5 грн), для пасажира менше 15 або старше 70 років – 20 крон (26 грн).

– Піднятися на пагорб Петршин на фунікулері. Його нижня станція розташована біля трамвайної зупинки Újazd, для оплати проїзду знадобиться стандартний півгодинний квиток за 24 крони (31 грн), який можна купити в автоматі в холі, або будь-який проїзний. Від будівлі верхньої станції ви за 15-20 хв дійдете до Страговського монастиря, а потім, якщо захочете, і до Празького граду. Для економних та фізично підготовлених є альтернатива — піший підйом, під час якого втома компенсується гарними краєвидами.

– Можна також погодувати лебедів. Неподалік Карлового мосту є місце, де завжди товпляться туристи.

Музеї безкоштовно або зі знижкою

– адміністрація Технічного музею (Kostelní 42) час від часу знижує ціну квитків до 50 крон (65 грн) за стандартної вартості 100-220 крон (130-286 грн). Дати на поточний рік: 18 травня, 5 липня, 28 вересня, 28 жовтня, 17 листопада та 18 грудня;

– 18 травня, на честь Міжнародного дня музеїв, вільним буде вхід до Народної галереї (Staromestskské náměstí 12);

– 8 травня та 28 жовтня свої двері для всіх охочих відчинить Сенат ЧР (Vadstejnske Namesti 4);

– Авіаційний музей Kbely (Mladoboleslavská, територія військового аеродрому Praha – Kbely) доступний з травня до жовтня, також можна відвідати безкоштовно.

Безкоштовні екскурсії у Празі

Old Town & Jewish Quarter Free tour та Charles Bridge & Prague Castle Free tour – двогодинні оглядові прогулянки Прагою. З назв нескладно зрозуміти, чому вони присвячені: єврейські квартали, Старе місто, Карлів міст та Празький град. Проходять екскурсії щодня, англійською мовою, також можна заздалегідь записатися.

http://extravaganzafreetour.com/old-town-jewish-quarter-free-tour/

Prague Royal Walk Free Tour – ще одна можливість безкоштовно познайомитись із Прагою. Щоденні 2-3-годинні прогулянки знаменитими місцями міста, з молодими та прогресивними гідами, які не лише познайомлять з історичними пам’ятками, а й із задоволенням розкажуть про варті уваги місця. Проходять вони шість разів на день, англійською + чашка кави в подарунок.

https://discover-prague.com/tours-trips-tickets/royal-walk-free-tour/

Free Red Prague Tour – безкоштовна піша екскурсія, яка відправить вас до комуністичного минулого Праги. Історії про життя Чехословаччини за радянського режиму, під час холодної війни, про дії Червоної армії та нелегкий шлях до демократії. Відвідування історичних місць, меморіалів та невелика прогулянка трамвайчиком.

https://www.freetour.com/prague

Визначні місця Праги

Празький град

Візитна картка не лише Праги, а й Чехії. На сьогодні – один із найбільших діючих замкових комплексів світу. Таке собі місто в місті, потрапивши в яке, ви опинитеся в Старій Празі з її вежами та соборами, площами й садами, мостами та вулицями. Вхід на територію Празького граду безкоштовний. Відвідування соборів, веж, музеїв на території оплачується окремо.

Адреса: 119 08 Prague 1.

Час роботи: відкритий з 5.00 до 24.00.

Карлів міст

Мальовничий міст у самому центрі міста. Його будували впродовж майже 25 років у далекому XIV столітті й назвали на честь засновника — Карла IV. Сьогодні міст — це серце міста, з нього відкривається чудовий вид на старий центр, на річку Влтаву, він прикрашений старовинними скульптурами.

Вацлавська площа

Центральна площа міста, де розташований Національний музей та пам’ятник святому Вацлаву. Вздовж площі – ресторани, магазини, музеї, життя тут затихає лише вночі.

Старомістська площа

Площа захована у центрі старої частини Праги, в оточенні будинків у стилі бароко, рококо, ренесансу. Тут же і старовинні скульптури, і міська Ратуша, і Празькі куранти і, звичайно ж, сувенірні лавки, вуличні музиканти, кафе та багато іншого.

Адреса: Staromestskské nám., 110 00 Praha 1.

Танцюючий будинок

Або, як його ще називають, “п’яний будинок”, — це більш сучасна архітектурна пам’ятка Праги. Будівлю було збудовано 20 років тому з ініціативи Вацлава Гавела на місці старого будинку, який було зруйновано під час бомбардувань. Усередині міститься сучасна галерея, де проходять різноманітні культурні події, є ресторан, а з даху будівлі відкривається чудовий вид на центр міста, особливо увечері.

Час роботи: щоденно з 10.00 до 20.00.