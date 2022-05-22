Украинский дом на форуме в Давосе-2022: главные темы и спикеры

Май, 22 в 20:51

В Давосе (Швейцария) после двухлетнего перерыва начинается Всемирный экономический форум. Украинский дом будет работать 23-25 ​​мая – место для него община предоставила бесплатно. Главными спикерами с прямым включением из Киева будут президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская.

К ним присоединятся члены Кабмина и мировые политики, гражданские активисты и международные экономисты, ведущие предприниматели, журналисты и сторонники свободной Украины – около 40 участников.

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В частности, в Украинском доме будут выступать:

премьер-министр Украины Денис Шмигаль ;

; вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров:

глава МИД Дмитрий Кулеба;

вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Юлия Свириденко ;

; президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо ;

; бывший исполнительный директор Совета по финансовому надзору и управлению Пуэрто-Рико, министр финансов Украины (2014 – 2016) Наталья Яресько ;

; посол, специальный представитель на Конференции по восстановлению Украины Симон Пиду ;

; профессор истории в Йельском университете, автор бестселлера о роли Украины в будущем Европы Тимоти Снайдер и многие другие.

Главная задача Украинского дома в Давосе – объединить усилия международного сообщества в помощи Украине и преодолении последствий войны, поэтому ключевыми темами избраны безопасность, санкции, гуманитарная помощь и восстановление страны.

– В этом году мы приложим максимум усилий, чтобы Украину услышали на мировой арене, и организуем в Украинском доме важный и своевременный диалог, целью которого будет дальнейшее объединение и координация мероприятий международного сообщества, – заявила Алекса Чопивская, исполнительный директор Украинского Дома в Давосе.

Соорганизаторы Украинского дома в Давосе – Фонд Виктора Пинчука, Western NIS Enterprise Fund и Horizon Capital.

Он будет работать для посетителей с 12.00 понедельника, 23 мая, до 22.00 среды, 25 мая в центре города по адресу: Променад, 63.

В этом году Фонд Виктора Пинчука также представит в Давосе выставку Russian War Crimes House (Российский дом военных преступлений).

В форуме в Давосе в этом году примут участие более 2,5 тыс. гостей, в том числе около 50 мировых лидеров.

Основные темы для обсуждения: масштабное военное вторжение России в Украину, восстановление украинской инфраструктуры, пандемия и климатические изменения.