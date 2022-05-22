Український дім на форумі в Давосі-2022: головні теми та спікери

Травень, 22 в 20:51

У Давосі (Швейцарія) після дворічної перерви розпочинається Всесвітній економічний форум. Український дім працюватиме 23-25 травня – місце для нього громада надала безкоштовно. Головними спікерами з прямим включенням із Києва будуть президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська.

До них приєднаються урядовці та світові політики, громадянські активісти та міжнародні економісти, провідні підприємці, журналісти та прихильники вільної України – загалом близько 40 учасників.

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Зокрема, в Українському домі виступатимуть:

прем’єр-міністр України Денис Шмигаль ;

; віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров :

: глава МЗС Дмитро Кулеба ;

; віцепрем’єр-міністр, міністр економічного розвитку і торгівлі Юлія Свириденко ;

; президент Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо;

колишній виконавчий директор Ради з фінансового нагляду та управління Пуерто-Ріко, міністр фінансів України (2014-2016) Наталія Яресько ;

; посол, спеціальний представник на Конференції з відновлення України Сімон Піду ;

; професор історії в Єльському університеті, автор бестселера про роль України в майбутньому Європи Тімоті Снайдер та багато інших.

Головне завдання Українського дому в Давосі – об’єднати зусилля міжнародної спільноти в допомозі Україні та подоланні наслідків війни, тому ключовими темами обрано безпеку, санкції, гуманітарну допомогу та відбудову країни.

– Цього року ми докладемо максимум зусиль, щоб Україну почули на світовій арені, та організуємо в Українському Домі важливий та своєчасний діалог, метою якого буде подальше об’єднання та координація заходів міжнародної спільноти, – заявила Алекса Чопівська, виконавча директорка Українського Дому в Давосі.

Співорганізатори Українського дому в Давосі – Фонд Віктора Пінчука, Western NIS Enterprise Fund та Horizon Capital.

Він працюватиме для відвідувачів з 12.00 понеділка, 23 травня, до 22.00 середи, 25 травня у центрі міста за адресою: Променад, 63.

Цьогоріч Фонд Віктора Пінчука також представить в Давосі виставку Russian War Crimes House (Російський будинок воєнних злочинів).

У форумі в Давосі цього року візьмуть участь понад 2,5 тис. гостей, зокрема майже 50 світових лідерів.

Основні теми для обговорення на форумі: масштабне воєнне вторгнення Росії в Україну, відновлення української інфраструктури, пандемія та кліматичні зміни.