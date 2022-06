Сенат Ирландии назвал вторжение РФ в Украину геноцидом

Депутаты Сената Ирландии приняли резолюцию, в которой признали действия российских военных в Украине геноцидом.

Об этом сообщил в Twitter председатель верхней палаты парламента Ирландии Марк Дейли.

– Незаконное вторжение Российской Федерации в Украину является актом геноцида. Сенат Ирландии принял резолюцию о геноциде России в Украине, — написал политик.

“….. the illegal invasion of Ukraine by the Russian Federation is an Act of Genocide”

Senate of Ireland passed a resolution on Genocide by Russia in Ukraine

— Senator Mark Daly (@SenatorMarkDaly) June 1, 2022