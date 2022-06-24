Под Рязанью в России разбился военно-транспортный самолет Ил-76
Утром в пятницу, 24 июня, российский военный транспортный самолет ИЛ-76 загорелся и совершил вынужденную посадку в поле возле города Рязани.
На борту транспортного самолета вооруженных сил РФ было девять человек, есть погибшие и раненые.
– В результате падения самолета разрушений нет. Информация о пострадавших уточняется. На месте организована работа оперативных служб. В общей сложности на месте работают 8 единиц техники, 19 человек, — говорится в сообщении МЧС РФ.
В то же время российский Интерфакс сообщает, что в результате авиакатастрофы пострадали шесть человек, а три человека погибли.
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Российские Telegram-каналы, публикуют видео с места инцидента.