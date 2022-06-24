Під Рязанню в Росії розбився військово-транспортний літак Іл-76

Червень, 24 в 6:40

Вранці у п’ятницю, 24 червня, російський військовий транспортний літак ІЛ-76 загорівся та здійснив вимушену посадку в полі біля міста Рязані.

На борту транспортного літака збройних сил РФ було дев’ятеро людей, є загиблі та поранені.

– Внаслідок падіння літака руйнувань немає. Інформація щодо постраждалих уточнюється. На місці організовано роботу оперативних служб. Загалом на місці працюють 8 одиниць техніки, 19 осіб, – йдеться у повідомленні МНС РФ.

У той же час російськй Інтерфакс повідомляє, що в результаті авіакатастрофи постраждало шестеро людей, а три людини загинули.

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Російські Telegram-канали, публікують відео з місця інциденту.