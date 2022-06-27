Страны G7 в понедельник значительно продвинулись в направлении усиления экономического давления на Москву благодаря прогрессу в переговорах по ограничению цен на российскую нефть и новых санкций, которые будут тормозить оборонную промышленность России.

Об этом сообщил журналистам на саммите G7 представитель американской администрации, пишет AFP.

– Мы все еще находимся на стадии переговоров с другими партнерами по G7, чтобы все финализовать, но мы очень близки к тому, чтобы лидеры G7 немедленно поручили соответствующим министрам разработать механизмы для установления глобального потолка цен на российскую нефть, – сказал чиновник на условиях анонимности.

Цель этого плана – лишение Кремля основного источника валютных доходов и уменьшение цены на российскую нефть. В отличие от нефтяного эмбарго, price cap ограничивают не количество российской нефти на рынке, а ее стоимость.

По информации издания Financial Times, во время саммита G7 премьер Италии Марио Драги сказал, что предел цены будет эффективным против Москвы, поскольку ограничит ее финансовые поступления и ликвидирует основную причину инфляции в странах Запада.

Механизм ограничения цены будет введен путем запрета на страхование морских перевозок российской нефти, если стоимость нефти для покупателя будет превышать определенный верхний предел. Какой планируется установить предел для цены на нефть из России, пока неизвестно.

После полномасштабного вторжения России в Украину Москва начала наращивать продажу нефти за пределами Евросоюза, предлагая заманчивые скидки.

Главный импортер российской нефти за пределами Европы – Китай увеличил объемы закупок. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Индия намерена удвоить импорт нефти из России из-за существенных скидок.

