Латвийское посольство приостановило выдачу виз для россиян
Латвийское посольство в России на неопределенный срок остановило выдачу для российских граждан виз с единственным исключением.
Об этом сказано в сообщении посольства, опубликованном на странице в Twitter в пятницу, 5 августа.
Посольство уточнило, что единственным исключением для выдачи визы станет необходимость поездки на похороны кого-либо из близких родственников. Причину такого решения там не объяснили.
Ранее глава Министерства иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил во время визита в Киев, что Эстония собирается подать предложение на рассмотрение ЕС о запрете выдачи туристических виз для россиян.
Он говорил, что сделать это планируют в течение ближайшей недели.
Финляндия также планирует ограничить выдачу виз гражданам Российской Федерации.