Латвийское посольство приостановило выдачу виз для россиян

Август, 05 в 18:17

Латвийское посольство в России на неопределенный срок остановило выдачу для российских граждан виз с единственным исключением.

Об этом сказано в сообщении посольства, опубликованном на странице в Twitter в пятницу, 5 августа.

Посольство уточнило, что единственным исключением для выдачи визы станет необходимость поездки на похороны кого-либо из близких родственников. Причину такого решения там не объяснили.

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Ранее глава Министерства иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил во время визита в Киев, что Эстония собирается подать предложение на рассмотрение ЕС о запрете выдачи туристических виз для россиян.

Он говорил, что сделать это планируют в течение ближайшей недели.

Финляндия также планирует ограничить выдачу виз гражданам Российской Федерации.