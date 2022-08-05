Серпень, 05 в 18:17

Латвійське посольство у Росії на невизначений термін зупинило видавання для російських громадян віз з єдиним винятком.

Про це сказано у повідомленні посольства, опублікованому на сторінці у Twitter у п’ятницю, 5 серпня.

Посольство уточнило, що єдиним винятком для видавання візи стане необхідність поїздки на похорон когось із близьких родичів. Причини такого рішення там не пояснили.

Зараз дивляться

Раніше глава Міністерства закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив під час візиту до Києва, що Естонія має намір подати пропозицію на розгляд ЄС щодо заборони видавання туристичних віз для росіян.

Він казав, що зробити це планують упродовж найближчого тижня.

Фінляндія також планує обмежити видавання віз громадянам Російської Федерації.