В Кипре и Греции выступили против запрета выдачи россиянам виз

Август, 19 в 22:10

В Греции и Кипре выступили против запрета выдачи виз для туристов из Российской Федерации.

Об этом 19 августа пишет Politico.

– Это было бы неверным решением. Мы верим в контакты между людьми, и даже гражданам Турции кипрские власти выдают визы, поэтому мы не считаем, что эта мера должна применяться к россиянам, – утверждает генсек кипрского министерства иностранных дел Корнелиос Корнелиу.

Отмечается, что в Кипре проживает большая русскоязычная диаспора. Там, по данным издания, поддерживают позицию, аналогичную высказанной канцлером Германии Олафом Шольцем.

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Большинство жителей Кипра, разговаривающих на русском – это около 50 тыс. человек – проживают в Лимассоле с населением 237 000 человек на южном побережье.

Именно россияне составляли 25% от общего числа туристов, которые прибывали на остров до начала полномасштабной войны.

Северная Греция – любимое место отдыха для туристов из РФ летом. В июле в этой стране был впечатляющий скачок числа прибывающих воздушным транспортом из Турции (177%) по сравнению с 2019 годом, который был рекордным годом для Греции.

Кроме того, Греция сообщила о значительном увеличении (257%) людей из Сербии, которые прибывали за тот же период.

По информации чиновников, многие из них – граждане РФ, которые едут в Грецию на отдых, так как сербские туристы обычно ездят в Грецию машиной, а турки – кораблем.