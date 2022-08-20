Серпень, 19 в 22:10

У Греції та Кіпрі виступили проти заборони видачі віз для туристів із Російської Федерації.

Про це 19 серпня пише Politico.

– Це було б неправильним рішенням. Ми віримо в контакти між людьми, і навіть громадянам Туреччини кіпрська влада видає візи, тому ми не вважаємо, що цей захід має застосовуватися до росіян, – стверджує генсек кіпрського міністерства закордонних справ Корнеліос Корнеліу.

Зазначається, що у Кіпрі проживає велика російськомовна діаспора. Там, за даними видання, підтримують позицію, аналогічну до висловленої канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

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Більшість жителів Кіпру, які розмовляють російською – це близько 50 тис. осіб – проживають у Лімасолі з населенням 237 000 осіб на південному узбережжі.

Саме росіяни становили 25% від загальної кількості туристів, які прибували на острів до початку повномасштабної війни.

Північна Греція – улюблене місце відпочинку для туристів із РФ влітку. У липні в цій країні був вражаючий стрибок кількості повітряних транспортів, що прибувають з Туреччини (177%) порівняно з 2019 роком, який був рекордним роком для Греції.

Крім того, Греція повідомила про значне збільшення (257%) людей із Сербії, які прибували за той самий період.

За інформацією чиновників, багато хто з них – громадяни РФ, які їдуть до Греції на відпочинок, оскільки сербські туристи зазвичай їздять до Греції машиною, а турки – кораблем.