Последствия будут катастрофическими: США об ответе на применение РФ ядерного оружия и псевдореферендумы

Сентябрь, 25 в 18:29

Если Россия решится применить ядерное оружие, то последствия для страны-агрессора будут “катастрофическими”.

Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

— Если Россия пересечет эту черту, последствия для России будут катастрофическими. Соединенные Штаты ответят решительно. Сейчас в частных каналах мы более подробно разъяснили, что именно это будет означать, — сказал Салливан.

В тоже время он отметил, что в случае доведения до логического завершения псевдореферендумов на оккупированных территориях, Россию ожидают дополнительные экономические санкции от США.

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— Они (лидеров G7, — Ред.) повторили, что будут последствия, и уточнили, что это будет включать дополнительные усиленные санкции, в том числе санкции в отношении организаций и компаний за пределами России, которые поддерживают российскую военную машину или поддерживают эти фальшивые референдумы или усилия России, — заявил Салливан.

Кроме того, он подытожил, что США готовятся “на все случаи жизни”.

— Мы хотим заложить принцип, что будут катастрофические последствия, а не вступать в риторическую игру “око за око”. Итак, россияне понимают, где мы находимся, мы понимаем, где мы находимся, мы планируем все непредвиденные обстоятельства, и мы сделаем все необходимое, чтобы удержать Россию от этого шага. И если они это сделают, мы ответим решительно, — сказал Салливан.

Отвечая на вопрос о продолжающихся протестах в России, Салливан сказал, что США сосредоточены на продолжении поддержки Украины: