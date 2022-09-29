Сентябрь, 29 в 15:07

В США считают, что самый эффективный способ остановить президента РФ Владимира Путина от применения ядерного оружия – убедить лидеров Индии и Китая повлиять на российского диктатора. А потому Вашингтон все активнее призывает их к этому.

Об этом в четверг, 29 сентября, пишет Politico.

– США и их союзники надеются сплотить международное сообщество, чтобы направить Путину четкий сигнал: использование ядерного оружия вызовет негативную реакцию даже со стороны друзей России, – пишет издание.

Как уточняется, как внутри, так и за пределами администрации Джо Байдена растут призывы к тому, чтобы привлечь два больших государства с тесными связями с Москвой – Китай и Индию, – к усилению давления на Путина.

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Для этого их предупреждают о возможных последствиях ядерного удара по Украине.

– Они могли бы сообщить Путину, насколько катастрофически плохой идеей было бы любое применение ядерного оружия… Они должны это сделать. Я надеюсь, что они это сделают, – заявил американский чиновник, занимающийся политикой нераспространения.

По его словам, американские дипломаты давили как на региональных друзей, так и на врагов России, чтобы они, в свою очередь, повлияли на Путина.

– В ряде разговоров со странами Индо-Тихоокеанского региона – союзниками, партнерами или другими – мы отмечали важность выступать одним голосом против использования ядерного оружия в Украине, – сказал этот чиновник.

В издании добавили, что официальные лица США считают лидера Китая Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендру Моди одними из наиболее перспективных способов изменить мнение Путина, поскольку они якобы оказывают значительное влияние на него.

Ранее США и другие страны ужесточили разведку в связи с постоянными угрозами ядерного удара со стороны Кремля.

Президент России Путин в своем обращении выступил с угрозой к странам запада. Он утверждает, что может применить ядерное оружие, у уточняет, что якобы “не блефует”.

Министр обороны Алексей Резников, комментируя это заявление, сказал, что риск применения ядерного оружия Россией против Украины есть всегда.