Вересень, 29 в 15:07

У США вважають, що найефективніший спосіб зупинити президента РФ Володимира Путіна від застосування ядерної зброї – переконати лідерів Індії та Китаю вплинути на російського диктатора. А тому Вашингтон дедалі активніше закликає їх до цього.

Про це у четвер, 29 вересня, пише Politico.

– США та їхні союзники сподіваються згуртувати міжнародне співтовариство, щоб направити Путіну чіткий сигнал: використання ядерної зброї спричинить негативну реакцію навіть з боку друзів Росії, – пише видання.

Як уточнюється, як усередині, так і за межами адміністрації Джо Байдена зростають заклики до того, щоб залучити дві великі держави з тісними зв’язками з Москвою – Китай та Індію – до посилення тиску на Путіна.

Зараз дивляться

Для цього їх попереджають про можливі наслідки ядерного удару по Україні.

– Вони могли б повідомити Путіна, наскільки катастрофічно поганою ідеєю було б будь-яке застосування ядерної зброї… Вони мають це зробити. Я сподіваюся, що вони це зроблять, – заявив американський чиновник, який займається політикою нерозповсюдження.

За його словами, американські дипломати тиснули як на регіональних друзів, так і на ворогів Росії, щоб вони, своєю чергою, вплинули на Путіна.

– У низці розмов із країнами Індо-Тихоокеанського регіону – союзниками, партнерами чи іншими – ми наголошували на важливості виступати одним голосом проти використання ядерної зброї в Україні, – сказав цей чиновник.

У виданні додали, що офіційні особи США вважають лідера Китаю Сі Цзіньпіна і прем’єр-міністра Індії Нарендру Моді одними з найперспективніших способів змінити думку Путіна, оскільки вони нібито значно впливають на нього.

Раніше США та інші країни посилили розвідку через постійні загрози ядерного удару з боку Кремля.

Президент Росії Путін у своєму зверненні виступив із погрозою до країн заходу. Він стверджує, що може застосувати ядерну зброю, уточнює, що нібито “не блефує”.

Міністр оборони Олексій Резніков, коментуючи цю заяву, сказав, що ризик застосування ядерної зброї Росією проти України є завжди.