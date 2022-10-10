Октябрь, 10 в 15:16

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что намерен передать Украине системы ПВО IRIS-T.

IRIS-T (Infra Red Imaging System Tail/Thrust Vector-Controlled) — ракета класса воздух-воздух малой дальности. Оснащена охлаждаемой инфракрасной головкой самонаведения.

Разработка велась под руководством Германии кооперацией из шести стран-участниц в качестве замены AIM-9 Sidewinder. По конструкции и компоновке IRIS-T очень близка к японской Тип 04 AAM-5.

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С помощью этой системы ПВО можно сбивать боевые самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, поражать реактивную артиллерию, беспилотники, противорадиолокационные ракеты и бомбы.

Трехметровая ракета, стоимость которой оценивается в €400 тыс., способна поражать цели на расстоянии приблизительно в 25 км.

Ракета стоит на вооружении девяти европейских государств. Кроме того, в 2008 году заявку на поставки IRIS—T подала ЮАР.

Технические характеристики:

длина: 2,936 м;

диаметр: 0,127 м;

стартовая масса: 87,4 кг;

дальность пуска: ~25 км;

потолок: до 20 км;

скорость полета: до 3 Махов, или 3 672 км/ч;

боевая часть: осколочно-фугасная;

масса БЧ: 11,4 кг;

взрыватель: активный радиолокационный.

Проблемой немецких IRIS-T SLM является то, что они новые и еще не изготовлены в достаточном количестве.

Через несколько часов после заявления Олафа Шольца о поставках этих ЗРК Украине министр иностранных дел Германии Анналена Бербок пояснила, что на поставки IRIS-T SLM в украинскую армию “пойдут месяцы”.

Немецкий эксперт Томас Вигольд считает, что первые немецкие ракетные комплексы появятся в украинской армии осенью.

В настоящее время Германия поставляет IRIS-T SLS Швеции, а IRIS-T SLM – Египту, и эти контракты в процессе выполнения.

— То есть ни у версии IRIS-T SLM, ни у версии IRIS-T SLS имеющихся запасов зенитных ракетных комплексов нет. Возможно, Швеция или Египет “подвинутся” в графике получения заказанных ЗРК, но это откровенно выглядит малореальным, — предполагают в Defense Express.

И добавляют, что речь все равно будет идти о “гомеопатических дозах“, намекая, что немецких ЗРК в украинской армии не будет много.”

Источники: Bild, ВВС, по материалам СМИ

Фото: Википедия