Октябрь, 23 в 14:53

Президент России Владимир Путин, проигрывая на поле боя в рамках полномасштабного вторжения в Украину, может все чаще начать прибегать к гибридным атакам в Европе.

Так, по данным обозревателя газеты The Guardian и помощника редактора издания Саймона Тисдалла, к европейцам пришло осознание, что российский диктатор не остановится ни перед чем. Несмотря на ядерные угрозы, он, по наблюдениям журналистов, явно опасается лобового конфликта с НАТО, так как знает, что может проиграть в нем.

Европейские страны, имеющие общие границы с Россией, проявляют все больше беспокойства. Так, норвежская полиция арестовала нескольких россиян, вооруженных беспилотниками и камерами. Они проявляли необычный интерес к нефтегазовым объектам.

Сейчас смотрят

Некоторые из подозреваемых в шпионаже проникли в Норвегию через город Стурскуг.

Отмечается, что с тех пор, как Россия прекратила поставки энергоносителей в Европу в ответ на западные санкции, а также после саботажа в прошлом месяце на балтийских газопроводах Nord Stream, Норвегия стала крупнейшим поставщиком газа в Европу. И хотя правительство Осло не обвиняет Москву напрямую, оно знает, что теперь является главной мишенью для скрытых операций гибридной войны Путина.

– Особую озабоченность вызывает газопровод Baltic Pipe, соединяющий Норвегию с Польшей и другими странами ЕС, который был открыт в прошлом месяце. Очевидное беспокойство вызывает то, что его может постичь взрывоопасная судьба Nord Stream, – отмечает Тисдалл.

Сообщается, что теоретически уязвимыми в эту новую эру враждебности между Россией и Европой также являются жизненно важные трубопроводы, снабжающие Британию.

После сообщений о беспилотниках над буровыми установками в Северном море, Норвегия и Дания, а также кандидаты в члены НАТО Финляндия и Швеция, решили усилить меры безопасности и морское патрулирование .

Финляндия даже планирует оградить часть своей границы с Россией, опасаясь как наплыва шпионов и диверсантов, так и злонамеренно спланированного наплыва нелегальных мигрантов, подобного тому, который произошел на белорусско-польской границе в 2021 году

– Российская невоенная гибридная война принимает множество форм, и все они преследуют одну и ту же цель: выполнение “активных мер” для нанесения вреда, запутывания, запугивания, ослабления и разделения государств-мишеней при сохранении правдоподобного отрицания, – отметили в издании.

Чиновники ЕС признают, что защитить все, от атомных электростанций, коммунальных служб и компьютерных систем до аэропортов и больниц, невозможно. Эта уязвимость резко проявилась, когда в этом месяце в результате саботажа, в котором обвиняли Россию, были закрыты некоторые участки железнодорожной сети Германии.