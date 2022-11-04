Ноябрь, 04 в 9:40

Страны Большой семерки (G7) договорились ввести единый потолок цен на российскую нефть.

Они достигли согласия по ограничению вместо вариантов, которые давали возможность ставить плавающую цену. Об этом сообщает Reuters.

По словам источника агентства, ценовой потолок станет единым и будет регулярно пересматриваться. Ожидается, что это повысит стабильность рынка и снизит нагрузку на его участников.

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Напомним, в начале октября Европейский Союз утвердил восьмой пакет санкций против России, который включает предельную цену на нефть.

Дополнительные экспортные ограничения также предусматривает запрет на экспорт угля, включая коксовый уголь, отдельные электронные компоненты (в российском оружии), технические изделия, используемые в авиационном секторе, а также определенные химикаты.

На днях Reuters сообщало, что официальные лица США и западных стран завершают разработку планов по ограничению цен на российскую нефть.

По предварительной информации, потолок цен на российскую нефть может быть установлен на уровне $63-64 за баррель.