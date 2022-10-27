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Факты / Україна / Экономика

Потолок цен на российскую нефть хотят установить на уровне $63-64 за баррель — СМИ

Анастасия Гевко, редактор ленты
нафта
Фото: Depositphotos

Официальные лица США и западных стран завершают разработку планов по ограничению цен на российскую нефть.

По данным Reuters, официальные лица заявили, что диапазон цен еще не определен, однако один человек, знакомый с процессом, сказал, что верхний предел будет определен в соответствии с историческим средним значением в 63-64 доллара за баррель – уровнем, который может стать естественным верхним пределом.

Сообщается, что это согласуется с недавними комментариями министра финансов Джанет Йеллен о том, что ценовой потолок в диапазоне 60 долларов даст России стимул продолжать добычу нефти.

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Тем временем Белый дом опроверг сообщение агентства Bloomberg о том, что американская администрация была вынуждена пересмотреть в сторону повышения планируемый потолок цен на российскую нефть.

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Источник: Reuters
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