Октябрь, 27 в 15:43

Официальные лица США и западных стран завершают разработку планов по ограничению цен на российскую нефть.

По данным Reuters, официальные лица заявили, что диапазон цен еще не определен, однако один человек, знакомый с процессом, сказал, что верхний предел будет определен в соответствии с историческим средним значением в 63-64 доллара за баррель – уровнем, который может стать естественным верхним пределом.

Сообщается, что это согласуется с недавними комментариями министра финансов Джанет Йеллен о том, что ценовой потолок в диапазоне 60 долларов даст России стимул продолжать добычу нефти.

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Тем временем Белый дом опроверг сообщение агентства Bloomberg о том, что американская администрация была вынуждена пересмотреть в сторону повышения планируемый потолок цен на российскую нефть.