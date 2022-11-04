Листопад, 04 в 9:40

Країни Великої сімки (G7) домовилися запровадити єдину стелю цін на російську нафту.

Вони досягли згоди щодо обмеження замість варіантів, які давали можливість ставити плаваючу ціну. Про це повідомляє Reuters.

За словами джерела агентства, цінова стеля стане єдиною і регулярно переглядатиметься. Очікується, що це підвищить стабільність ринку і знизить навантаження на його учасників.

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Нагадаємо, на початку жовтня Європейський Союз затвердив восьмий пакет санкцій проти Росії, який передбачає граничну ціну на нафту.

Додаткові експортні обмеження також охоплюють заборону експорту вугілля, включно з коксівним вугіллям, окремих електронних компонентів (у російській зброї), технічних виробів, що використовуються в авіаційному секторі, а також певних хімікатів.

Днями Reuters повідомляло, що офіційні особи США та західних країн завершують розробку планів щодо обмеження цін на російську нафту.

За попередньою інформацією, стелю цін на російську нафту можуть встановити на рівні $63-64 за барель.