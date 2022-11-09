США не могут подтвердить передачу России ракет от Ирана — Пентагон

Ноябрь, 08 в 22:03

8 ноября спикер министерства обороны США, бригадный генерал Патрик Райдер повторил, что американская сторона не имеет подтверждений поставки Ираном баллистических ракет России.

— Я снова не могу подтвердить эту информацию… Когда мы увидим применение иранских баллистических ракет на поле боя в Украине, сделаем все возможное, чтобы устранить это, – сказал Райдер на брифинге.

Представитель Минобороны отметил, что такие сообщения в СМИ “указывают на то, что между Россией и Ираном есть договоренность о помощи в сфере безопасности, свидетельством чего является применение РФ иранских беспилотников”.

— Это крайне беспокоит и показывает, что обе эти страны целятся по невинным гражданским украинцам и бездумно продолжают этот конфликт, — подчеркнул он.

Напомним, ранее появилась информация, что Россия отправила Ирану €140 млн наличными и захваченное западное оружие в обмен на беспилотники.

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Источник: Европейская правда