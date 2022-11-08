Россия отправила Ирану €140 млн наличными и захваченное западное оружие в обмен на дроны

Ноябрь, 08 в 21:18

Россия отправила в Иран €140 млн наличными и часть захваченного британского и американского оружия в обмен на десятки беспилотников для продолжения войны против Украины.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источник в службах безопасности.

Сообщается, что уьтром 20 августа в аэропорт Тегерана тайно прибыл российский военный самолет. На его борту, кроме наличных, были три модели боеприпасов: британская противотанковая ракета NLAW, американская противотанковая ракета Javelin и зенитная ракета Stinger.

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Оружие было частью партии военной техники Великобритании и США, предназначенной для украинских военных, которая, по словам источника, “попала в руки России”.

Предоставляя доказательства вероятной отправки самолета источник Sky поделился спутниковыми снимками, на которых, по его словам, видны два российских военных грузовых самолета в аэропорту Тегерана. Считается, что один из них Ил-76 перевозил наличные и захваченное оружие.

Полученные модели могут предоставить Корпусу стражей исламской революции (КСИР) возможность изучать и потенциально копировать западные технологии.

— Они, вероятно, будут переработаны и использованы в будущих войнах, — сказал источник.

Со своей стороны, Иран поставил России более 160 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 100 дронов Shahed-136.

Источник утверждает, что за последние несколько дней между Тегераном и Москвой было заключено еще одно соглашение о беспилотниках стоимостью €200 млн.

Накануне британская газета The Guardian сообщала, что в Иране разгорелся внутренний конфликт по поводу поставок в Россию беспилотников, которые Кремль использует против Украины в развязанной им войне.