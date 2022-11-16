Листопад, 16 в 1:32

У Польщі офіційно заявили, що на їхню територію впала ракета російського виробництва, внаслідок чого загинули двоє людей.

Глава МЗС Польщі Збігнєв Рау викликав посла РФ із вимогою “негайно надати докладні пояснення”.

– 15 листопада 2022 року стався черговий багатогодинний масований обстріл усієї території України та її об’єктів критичної інфраструктури, який вели збройні сили Російської Федерації. О 15:40 у селі Пшеводів Хрубешівського повіту Люблінського воєводства впала ракета російського виробництва, внаслідок чого загинули двоє громадян Республіки Польща, – йдеться у повідомленні МЗС Польщі.

Варто зазначити, що після вибухів у Польщі Росія у звичному стилі почала розганяти фейки про те, що в Люблінському воєводстві впала українська ракета ППО. Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав не вестися на брехню Кремля.

Зараз дивляться

– Росія зараз просуває конспірологічну теорію про те, що нібито на поляків впала ракета української ППО. Це неправда. Ніхто не повинен вестись на російську пропаганду або посилювати її повідомлення. Цей урок варто було вивчити ще після збиття MH17.

Після падіння ракети РФ уряд Польщі вирішив підвищити боєздатність війська біля кордону з Україною, а також розглядає питання застосування статті 4 НАТО.