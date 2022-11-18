РФ запасла микрочипы для изготовления Калибров и Искандеров накануне вторжения – NYT

Ноябрь, 18 в 21:52

Скорее всего, россияне накопили микрочипы и другие необходимые для изготовления ракет Искандер и Калибр технологии еще до полномасштабного вторжения 24 февраля.

Об этом пишет The New York Times.

Отмечается, что это могло произойти из-за ухудшения отношений России с другими странами, которые ввели санкции из-за оккупации Крымского полуострова в 2014 году.

Сейчас смотрят

По мнению журналистов, Россия могла получить микроэлектронные компоненты двойного назначения через третьи стороны. Речь идет, как сообщается, о компаниях или странах, готовых рискнуть подвергнуться наказанию со стороны Соединенных Штатов.

Аналитики сообщили, что производство Калибров и Искандеров продолжается и сейчас, поэтому Россия явно запасла микрочипы и другие необходимые технологии для высокоточных ракет.