Ноябрь, 07 в 11:29

У России осталось всего 120 ракет типа Искандер. Такие цифры озвучил представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, нанося удары по гражданской инфраструктуре Украины, Россия использовала около 80% своих современных ракет. В частности, только в октябре оккупанты запустили по Украине 25 Искандеров.

Также Вадим Скибицкий добавил, что военной разведке Украины стали известны планы Кремля купить у Ирана баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar и отправить их по воздуху в Крым и по морю в российские порты на Каспийском море.

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По его словам, соответствующие договоренности уже достигнуты.

Напомним, ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что запасы многих видов ракет у России упали до критического уровня – ниже 30%.

Именно поэтому захватчики прибегают к использованию дронов-камикадзе для ударов по территории Украины.

Согласно данным министра обороны Алексея Резникова, по состоянию на середину октября Россия имела лишь 609 из 1 844 высокоточных ракет дальнего радиуса действия.

Источник: The Economist