Использовала около 80%: у России осталось всего 120 Искандеров
У России осталось всего 120 ракет типа Искандер. Такие цифры озвучил представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий.
По его словам, нанося удары по гражданской инфраструктуре Украины, Россия использовала около 80% своих современных ракет. В частности, только в октябре оккупанты запустили по Украине 25 Искандеров.
Также Вадим Скибицкий добавил, что военной разведке Украины стали известны планы Кремля купить у Ирана баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar и отправить их по воздуху в Крым и по морю в российские порты на Каспийском море.
По его словам, соответствующие договоренности уже достигнуты.
Напомним, ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что запасы многих видов ракет у России упали до критического уровня – ниже 30%.
Именно поэтому захватчики прибегают к использованию дронов-камикадзе для ударов по территории Украины.
Согласно данным министра обороны Алексея Резникова, по состоянию на середину октября Россия имела лишь 609 из 1 844 высокоточных ракет дальнего радиуса действия.
Источник: The Economist