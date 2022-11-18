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РФ запасла мікрочипи для виготовлення Калібрів та Іскандерів напередодні вторгнення – NYT

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
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Крилата ракета Калібр
Фото: Depositphotos

Найімовірніше, росіяни накопичили мікрочипи та інші необхідні для виготовлення ракет Іскандер та Калібр технології ще до повномасштабного вторгнення 24 лютого. 

Про це пише The New York Times.

Зазначається, що це могло відбутись через погіршення відносин Росії з іншими країнами, які запровадили санкції через окупацію Кримського півострова в 2014 році. 

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На думку журналістів, Росія могла отримати мікроелектронні компоненти подвійного призначення через треті сторони. Йдеться, як повідомляється, про компанії чи країни, які були готові ризикнути зазнати покарання з боку Сполучених Штатів.

Аналітики повідомили, що виробництво Калібрів та Іскандерів триває й зараз, тож Росія явно запасла мікрочипи й інші необхідні технології для високоточних ракет.

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Джерело: NYT
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