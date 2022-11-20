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Факты / Світ

Что означает вывоз РФ ракет к ЗРК С-300 с территории Беларуси: пояснение эксперта

Анастасия Гевко, редактор ленты
С300
Фото: Getty Images

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко проанализировал, что может означать “форменный цирк” россиян с вывозом ракет к ЗРК С-300 с территории Беларуси, которые до того они завозили туда же из РФ. 

– Такие движения наводили на мысль о том, что у россиян возникает дефицит с ракетами к С-300, поэтому они используют ресурс РБ. Хотя, по логике вещей, С-300 надолго должны быть обеспечены запасами ЗУР. Несостыковка? Не совсем, – отметил эксперт.

По его данным, вывозя из Беларуси свои ракеты к С-300 Россия одновременно везет туда ракеты, перенастроенные на применение по поверхности. 

– То есть, Россия, вероятнее всего, в ближайшее время намерена возобновить удары по территории Украины с территории Беларуси, применяя комплексы С-300. Ожидаемо, под ударами могут оказаться объекты гражданской инфраструктуры в северных областях, – прогнозирует Коваленко.

Он добавил, что то, что в самой Беларуси этот процесс перенастройки произвести не могут, немного удивительно, однако благодаря именно этому их последующие шаги можно предугадывать.

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