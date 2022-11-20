Що означає вивезення РФ ракет до ЗРК С-300 із території Білорусі: пояснення експерта

Листопад, 20 в 17:02

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко проаналізував, що може означати “формний цирк” росіян з вивозом ракет до ЗРК С-300 з території Білорусі, які до того вони завозили туди ж з РФ.

– Такі рухи наводили на думку, що у росіян виникає дефіцит із ракетами до С-300, тому вони використовують ресурс РБ. Хоча, за логікою речей, С-300 надовго мають бути забезпечені запасами ЗУР. Нестикування? Не зовсім, – зазначив експерт у себе в Telegram.

За його даними, вивозячи з Білорусі свої ракети до С-300, Росія одночасно везе туди ракети, переналаштовані на застосування по поверхні.

– Тобто Росія, найімовірніше, найближчим часом має намір відновити удари по території України з території Білорусі, застосовуючи комплекси С-300. Очікується, що під ударами можуть опинитися об’єкти цивільної інфраструктури в північних областях, – прогнозує Коваленко.

Він додав, що те, що в самій Білорусі цей процес переналаштування зробити не можуть, трохи дивно, проте завдяки цьому їх подальші кроки можна передбачати.