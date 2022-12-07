Прекращение доступа к БПЛА и 200 человек под ограничениями: в Еврокомиссии анонсировали 9-й пакет санкций против РФ
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен анонсировала девятый пакет санкций против РФ.
— Существующие 8 пакетов санкций, которые мы ввели, уже очень кусаются. Сегодня мы усиливаем давление на Россию 9-м пакетом, – написала она на своей странице в Twitter.
Также она раскрыла детали ограничений, которые войдут в пакет санкций:
- добавлено еще около 200 физических и юридических лиц;
- еще 3 российских банка под санкциями;
- прекращение доступа РФ к БПЛА через потенциальных поставщиков из третьих стран (Иран);
- новые меры экспортного контроля, в частности относительно товаров двойного назначения;
- снятие с эфира еще четырех каналов пропаганды.
Фото: Урсула фон дер Ляен
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