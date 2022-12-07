Прекращение доступа к БПЛА и 200 человек под ограничениями: в Еврокомиссии анонсировали 9-й пакет санкций против РФ

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен анонсировала девятый пакет санкций против РФ.

— Существующие 8 пакетов санкций, которые мы ввели, уже очень кусаются. Сегодня мы усиливаем давление на Россию 9-м пакетом, – написала она на своей странице в Twitter.