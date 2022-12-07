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Прекращение доступа к БПЛА и 200 человек под ограничениями: в Еврокомиссии анонсировали 9-й пакет санкций против РФ

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Прекращение доступа к БПЛА и 200 человек под ограничениями: в Еврокомиссии анонсировали 9-й пакет санкций против РФ

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен анонсировала девятый пакет санкций против РФ.

— Существующие 8 пакетов санкций, которые мы ввели, уже очень кусаются. Сегодня мы усиливаем давление на Россию 9-м пакетом, – написала она на своей странице в Twitter.

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Также она раскрыла детали ограничений, которые войдут в пакет санкций:

  • добавлено еще около 200 физических и юридических лиц;
  • еще 3 российских банка под санкциями;
  • прекращение доступа РФ к БПЛА через потенциальных поставщиков из третьих стран (Иран);
  • новые меры экспортного контроля, в частности относительно товаров двойного назначения;
  • снятие с эфира еще четырех каналов пропаганды.

Фото: Урсула фон дер Ляен

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