Припинення доступу до БПЛА та 200 осіб під обмеженнями: в Єврокомісії анонсували 9-й пакет санкцій проти РФ

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала дев‘ятий пакет санкцій проти РФ.

– 8 пакетів санкцій, які ми ввели, вже дуже кусаються. Сьогодні ми посилюємо тиск на Росію 9-м пакетом, – написала вона на своїй сторінці у Twitter.