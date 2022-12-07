Припинення доступу до БПЛА та 200 осіб під обмеженнями: в Єврокомісії анонсували 9-й пакет санкцій проти РФ
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала дев‘ятий пакет санкцій проти РФ.
– 8 пакетів санкцій, які ми ввели, вже дуже кусаються. Сьогодні ми посилюємо тиск на Росію 9-м пакетом, – написала вона на своїй сторінці у Twitter.
Також вона розкрила деталі обмежень, які увійдуть до пакету санкцій:
- додано ще майже 200 фізичних та юридичних осіб;
- ще 3 російських банки під санкціями;
- припинення доступу РФ до БПЛА через потенційних постачальників з третіх країн (Іран);
- нові заходи експортного контролю, зокрема щодо товарів подвійного призначення;
- зняття з ефіру ще чотирьох каналів пропаганди.
Фото: Урсула фон дер Ляєн
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