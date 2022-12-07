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Припинення доступу до БПЛА та 200 осіб під обмеженнями: в Єврокомісії анонсували 9-й пакет санкцій проти РФ

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Припинення доступу до БПЛА та 200 осіб під обмеженнями: в Єврокомісії анонсували 9-й пакет санкцій проти РФ

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала дев‘ятий пакет санкцій проти РФ.

–  8 пакетів санкцій, які ми ввели, вже дуже кусаються. Сьогодні ми посилюємо тиск на Росію 9-м пакетом, – написала вона на своїй сторінці у Twitter.

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Також вона розкрила деталі обмежень, які увійдуть до пакету санкцій:

  • додано ще майже 200 фізичних та юридичних осіб;
  • ще 3 російських банки під санкціями;
  • припинення доступу РФ до БПЛА через потенційних постачальників з третіх країн (Іран);
  • нові заходи експортного контролю, зокрема щодо товарів подвійного призначення;
  • зняття з ефіру ще чотирьох каналів пропаганди.

Фото: Урсула фон дер Ляєн

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