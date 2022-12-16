Декабрь, 16 в 15:50

Страны ЕС согласовали девятый пакет санкций против России в связи с полномасштабным вторжением в Украину.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

— Я приветствую договоренности о девятом пакете санкций против России. Он сосредоточен на технике, финансах и СМИ, чтобы еще больше сдвинуть с рельсов российскую экономику и военную машину, – отметила она.

По словам фон дер Ляйен, пакет предусматривает санкции против почти 200 человек и организаций, причастных к нападениям на мирных жителей и похищению детей.

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На сайте Совета ЕС указано, что согласованный пакет включает в себя ряд мер, направленных “на серьезный удар по российской экономике и возможности продолжения ее агрессии”.

В частности, санкции будут включать:

Экспортный контроль и ограничения

Решение вводит новые меры по экспортному контролю и ограничению товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности.

Кроме того, ЕС расширит запрет на экспорт товаров и технологий, связанных с авиацией и космонавтикой, чтобы включить в ограничение авиационные двигатели и их части. Теперь будет действовать запрет на прямой экспорт двигателей для БПЛА в Россию и любую третью страну, которая может поставлять беспилотники в Россию.

Банковский сектор

ЕС заморозит активы еще двух российских банков и добавит Российский банк развития регионов в список российских государственных или контролируемых организаций, на которые распространяется полный запрет на операции.

Вещание

Совет инициировал процесс приостановки действия лицензий на вещание четырех росСМИ: НТВ/НТВ Мир, Россия 1, РЕН ТВ и Первый канал. Данные СМИ контролируются руководством РФ и используются для дезинформации и военной пропаганды.

Консалтинговые сервисы

Сегодняшними решениями вводится запрет на предоставление Российской Федерации услуг по рекламе ЕС, маркетинговым исследованиям и опросам общественного мнения, а также услугам по испытаниям и технической проверке продукции.

Энергетический и горнодобывающий секторы

ЕС расширит запрет, направленный на новые инвестиции в российский энергетический сектор, дополнительно запретив новые инвестиции в российский горнодобывающий сектор, кроме деятельности по добыче полезных ископаемых и карьеров, связанных с определенным критическим сырьем.

Другое

Гражданам ЕС будет запрещено занимать какие-либо должности в руководящих органах всех российских государственных или контролируемых юридических лиц, организаций или органов, расположенных в России.

Кроме того, Совет ЕС расширил список индивидуальных санкций, включив в него новые физические и юридические лица.

Отмечено, что ни одна из санкционных мер не касается торговли сельскохозяйственной и пищевой продукцией, включая пшеницу и удобрения.

— Учитывая позицию ЕС по борьбе с отсутствием продовольственной безопасности во всем мире, а также во избежание сбоев в каналах оплаты сельхозпродукции, было решено ввести новые послабления, позволяющие размораживать активы и предоставлять средства и экономические ресурсы определенным лицам, играющим значительную роль в международной торговле сельскохозяйственной и продовольственной продукцией, — говорится в сообщении.

Источник: Урсула фон дер Ляйен