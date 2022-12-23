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Украина за два дня использует месячный запас по изготовлению снарядов в США – WP

Анастасия Гевко, редактор ленты
Требует проверки
Артилерія
Фото: Генштаб ВСУ

Официальные лица по обороне США сообщают, что украинские военные за два дня войны против России потратили такое количество снарядов, которое в США производят за месяц.

В связи с этим американцы хотят увеличить производство артиллерийских боеприпасов, сообщает Washington Post.

– США сейчас могут производить около 14 тысяч 155-мм гаубических снарядов в месяц, – уточнила в комментарии WP министр армии США Кристин Вормут.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Украина наладила промышленное производство снарядов калибра 152 и 122 мм.

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По данным западных СМИ, российская армия имеет преимущество в артиллерии, однако не умеет пользоваться этим на поле боя.

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Источник: The Washington Post
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